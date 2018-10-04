Памятнику Сталина быть: новосибирцы решат, где установить бюст генералиссимуса

СЕГОДНЯ 18:45 2018-10-04T18:49:00+03:00

По задумке архитекторов, именно так должен выглядеть памятник Сталину на площади Сибиряков-Гвардейцев у стелы «Штыки». Фото: мэрия Новосибирска.

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Идея поставить бюст генералиссимуса в Новосибирске возникла у общественников еще в 2008 году. Долгое время власти и сибиряки обсуждали, быть памятнику или нет. И вот спустя 10 лет стало понятно: бюст генералиссимуса в Новосибирске появится. Теперь осталось решить, где именно. И в этом властям помогут горожане: в интернете на странице мэрии Новосибирска они могут высказаться, что думают о каждой из площадок.

- В соответствии с новым положением перед совещанием худсовета все вопросы, которые на нем рассматриваются, должны быть вынесены на общественное обсуждение, - говорит Анна Терешкова, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. - Обсуждение проводится с 3 октября в течение 15 рабочих дней.

Итак, предлагается три площадки, где может появиться бюст: перед Домом офицеров на Красном проспекте, на площади Сибиряков-Гвардейцев у стелы «Штыки» или в Ефремовском сквере у здания ПАО «Тяжстанкогидропресс» (улица Сибиряков-Гвардейцев, 50).

И тут мнения сибиряков разделились, причем по каждой из площадок есть свои аргументы. В эфире Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск» высказался и Алексей Денисюк, инициатор установки бюста генералиссимуса.

- Я считаю, что памятник Сталину должен находиться в исторической части города, и наиболее подходящее место для этого, конечно же, Дом офицеров. Тем более там стоит памятник Кутузову. Соответственно, было бы логично поставить там и памятник Сталину, - уверен Алексей Денисюк.

А вот насчет Ефремовского сквера таких восторгов нет.

- Это отдаленный район, сам сквер не благоустроен, нет хорошего обзора. Если памятник будет стоять там, его никто не увидит, - подчеркивает Денисюк.

А вот у архитектора Игоря Поповского по этому поводу другое мнение.

- Все места вполне подходят. Понятно, что улица Сибиряков-Гвардейцев не в центре города, а те люди, которые ратовали за установку памятника, хотели увидеть его именно там, - рассуждает Игорь Поповский. - Но ведь если бы решили сделать улицу, посвященную, например, Жукову, или поставить ему бюст, то не факт, что место нашлось бы. Так что Дом офицеров, конечно, отличный вариант, но и другие площадки неплохие!