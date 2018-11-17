2018-11-17T14:30:23+03:00
Общество

Памятнику Сталину — быть: бюст установят на территории обкома КПРФ

Инициативная группа приняла предложение об установке памятника на частной территории
Александра БРУНЯ
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Бюст хотят поставить на подиум из гранитной плитки на территории парковки и озеленить территорию.Бюст хотят поставить на подиум из гранитной плитки на территории парковки и озеленить территорию.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня состоялось голосование среди участников инициативной группы по установке памятнику Сталину в Новосибирске. Собравшиеся решили согласиться с местом его размещения — на территории обкома КПРФ по адресу: улица Большевистская, дом 29.

— Мы встречались с представителями бюро обкома, было достигнуто согласие, что бюст будет установлен на их территории. Сейчас обсуждаем договор, — рассказал «КП»-Новосибирск» Алексей Денисюк, инициатор установки памятника. — Нам нужно будет согласовать еще сам проект. Территория обкома очень большая. Мы предлагаем поставить памятник на парковке — разместить бюст на подиуме из гранитной плитки и озеленить территорию.

Алексей Денисюк предполагает, что к маю 2019 года памятник будет установлен. Напомним, что деньги на него уже собраны. И сумма немаленькая — полмиллиона рублей. И пока продолжается дискуссия, новосибирцы лепят бюсты вождя из снега во дворах.

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