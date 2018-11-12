И куда ему морковку: новосибирцы массово лепят Сталина из снега

СЕГОДНЯ 15:25 2018-11-12T15:26:05+03:00

На волне споров о необходимости установки в городе памятника вождю во дворах начали появляться снежные фигуры Иосифа Виссарионовича

Изменить размер текста: A A

Сначала снежная фигура Сталина появилась в микрорайоне «Пригородный простор», местный житель изваял бюст вождя возле дома и даже оснастил его подстветкой. Фотографии зимнего памятника появились в городской группе «Типичный Новосибирск» и вызвали горячие обсуждения. Под постом набралось больше 200 комментариев.

А эта скульптура, с которой все началось, в поселке "Пригородный простор". Фото: vk.com/typical_nsk

— С подсветкой! Автор молодец, — хвалят одни скульптора.

— Большинство сидело и было расстреляно по доносам в НКВД, процветало тотальное стукачество, — негодуют другие.

— Да, репрессии, но он много полезного ввел в СССР, почитайте историю и посмотрите в других источниках, — спор становится бесконечным.

В комментариях мы нашли еще один снимок снежного вождя, правда, он также немного похож на Якубовича. Автор скульптуры 13-летний мальчик Тимофей. Его мама Алена Шевелева рассказал о том, как был создан временный памятник.

— Тимофей раньше ходил в художественную школу и очень любил лепку. На создание исторической фигуры у него ушло всего два часа. Мы с мужем сначала предположили, что это Леонид Якубович, на что сын ответил: «Эх, трубку не успел слепить», — тут уж стало понято, кто это на самом деле. Я не скажу, что Тимофей симпатизирует исторической личности, просто увлекается историей. В семье тему необходимости установки памятника Сталину мы не обсуждали. Кстати, этой снежной фигуры в нашем дворе на Немировича-Данченко уже нет, сломали на следующий же день.

Напомним, в городе продолжаются жаркие дебаты о том, нужен ли Новосибирску памятник Сталину. Пока одни ищут место для постамента, другие продолжают упорствовать.