«Думали, они — мирные, свои, а оказались террористы!»: что говорят о беспорядках в Казахстане жители российских аулов

Наил Фахрутдинов переживает за судьбу соседней страны. Фото: Виктория МИНАЕВА

В России есть казахские «островки». Села, где празднуют Навруз и Курбан-байрам, едят бешбармак, а в школе преподают казахский язык. Корреспонденты КП-Новосибирск отправились в эти отдаленные уголки.

«ДУМАЛИ — ЭТО МИРНЫЕ ДЕМОНСТРАНТЫ, А ОКАЗАЛОСЬ — ТЕРРОРИСТЫ»

Нижнебаяновский аул - частица Новосибирской области. Но в нем ты - как в глубинке Казахстана. Из ста пятидесяти жителей найдется от силы пара русских. Хотя русскую культуру местные уважают.

Аул Нижнебаяновский. Здесь почти все жители — казахи. Фото: Виктория МИНАЕВА

- С Рождеством! Поздравляю! - Встречает нас 70-летний Наил Фахрутдинов. Не просто пенсионер, а глава совета местных мусульман.

Он - в клетчатом пиджаке и тюбетейке. В доме работает телевизор. Чтобы смотреть казахские каналы, Наил пользуется спутниковой антенной. Теперь на экране почти постоянно - репортажи со стрельбой, пламенем и взрывами.

Почти весь день пенсионер проводит возле телевизора. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Целый день смотрю. Очень больно и жалко. После Нового года - на тебе! Сначала мирная демонстрация, а потом оказывается - это организованные вандалы, бандиты и хулиганы. Террористы короче. Специально организованные террористы, которые готовились за границей, - считает Наил Саяхович.

- А почему власти сразу не подавляли мятеж со всей жесткостью?

- Так пожалели людей. Думали, они — мирные, свои, а оказались террористы!

Наш собеседник считает, что зачинщики беспорядков проходили специальную подготовку. Фото: Виктория МИНАЕВА

У каждого здесь - родня в Казахстане, у соседа сын служит в казахской полиции. Все в ауле переживают за детей, братьев, сестер, с которыми теперь так просто и не свяжешься.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ И ТРЕВОГ

Многие отказываются говорить с журналистами, боясь за безопасность родных. Но есть и те, кто соглашается.

- 5 января у меня был день рождения, родственники поздравляли из Казахстана по WhatsApp. В пять часов вечера меня еще поздравляли, а в шесть вижу - были люди в сети, и все, больше нету, - сжимает смартфон местная жительница Айтолкын. - Включили телевизор, стали интернет просматривать, а там - перестрелки, машины жгут…

Айтолкын узнала о мятеже в Казахстане в свой день рождения. Фото: Виктория МИНАЕВА

Так день рождения превратился в день тревог. Лишь через двое суток кто-то из родных отзвонился с той стороны и успокоил: живы, здоровы.

Мы задаем вопрос: «И все-таки почему там люди вышли на улицу? Плохой уровень жизни?».

- А вот нет! У них зарплаты в каких-то сферах даже выше наших, по крайней мере сельских! Например, у учителей с небольшой нагрузкой там зарплата 50-60 тысяч рублей, это в Павлодаре, где у меня родственники. И родня не жаловалась. Они живут хорошо, — говорит Айтолкын.

- Не сказать, что все там идеально, конечно. У нас в России больше соцгарантий, детские пособия, выплаты по уходу за ребенком. Там же дети еще совсем маленькие, а родители вынуждены выйти на работу, чтобы семью прокормить, — рассуждает жительница Нижнебаяновского Майра. — Но все равно это не повод все громить. Как и повышение цен на газ. Что там творится — ужас!

Майра переживает за родных в Казахстане. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Сложно сказать, почему они вышли на улицу. Это уже политика, а мы просто переживаем за близких. Не хочу чтобы мой Казахстан превратился в Украину, чтобы случился второй Донбасс, — добавляет Айтолкын. — Помню свои первые эмоции, когда такие же мятежи были на Украине. Я сидела, ревела перед телевизором. А теперь… Уже это каждый день показывают… Не хочу, чтобы жуткие кадры из Казахстана стали такими же обыденными, постоянными.

«ЛЮДИ НЕДОВОЛЬНЫ СОЦИАЛЬНЫМ НЕРАВЕНСТВОМ»

Недалеко еще один аул - Карасарт. Триста жителей: почти все казахи, есть всего несколько татар и несколько русских. Впрочем, татары тоже немного причисляют себя к казахам - за компанию.

Аул Карасарт. Фото: Виктория МИНАЕВА

Заходим в местную школу. Директор приглашает в кабинет. На столе - стопки журналов, за приоткрытой дверью шкафа виден костюм Деда Мороза.

Картина в местной школе. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Повысились цены на газ, на продукты, вот люди и начали бастовать, - напоминает директор школы Куандык Тлеулесов. - Говорят, что радикалы какие-то южные замешаны. Но обычные люди тоже недовольны, потому что некоторые живут очень хорошо, а некоторые - бедно. Социальное неравенство. Думаю, в этом причина.

Директор школы Куандык Тлеулесов считает, что во всем виновато социальное неравенство. Фото: Виктория МИНАЕВА

Видно, что наш собеседник как минимум от части - на стороне мятежников. Искрой, которая зажгла бикфордов шнур «революции» был скачок цен. Один из самых болезненных триггеров для народа. Но цены-то вернули на прежние позиции. А юг соседней страны до сих пор сотрясают погромы и стрельбы.

«ВСЕ РУШИТСЯ, ЛЮДИ ГИБНУТ...»

Местный магазинчик в Карасарте одновременно - и гастроном, и хозяйственный, и посудная лавка, и модный бутик. Все - на скромных двадцати квадратах.

Местный магазинчик в Карасарте.

На витрине чашечки с национальным казахским орнаментом соседствуют с чашечками, на которых - рождественские рисунки.

За прилавком - депутат сельсовета Елемес. Сегодня она торгует, а в конце месяца решает проблемы аула на очередной сессии. Свободного времени у Елемес - не много, так что тревожные новости дошли до нее не сразу.

Витрина сельского магазина. Фото: Виктория МИНАЕВА

- На выходные некогда было смотреть телевизор, я посмотрела только пятого января. Увидела, и не поверила, что такое может быть, - переживает продавец. - Хорошо, конечно, что цены в Казахстане протестующие вернули, но не такими же способами. Люди гибнут, все рушится... Никому этого не надо. Молимся, чтобы быстрее все это закончилось.

Елемес считает, что Казахстан заплатил слишком высокую цену за понижение цена на газ. Фото: Виктория МИНАЕВА

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