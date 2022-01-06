«Ставят блоки, готовятся закрыть города»: что сейчас происходит на границе Россия — Казахстан

Русская семья Коровкиных уехала из Казахстана на несколько дней раньше, опасаясь закрытия границ. Фото: Виктория МИНАЕВА

Карасукский район - самый «степной» в Новосибирской области. Это еще Россия, но уже совсем рядом с Казахстаном. Равнина, продуваемая ветром.

В конце декабря контрольно-пропускной пункт «Павловка» в основном работал на выезд: у многих россиян в Казахстане родня. Новогодние праздники — хорошая возможность навестить близких. Да и пускали через автомобильную границу из-за ковида - только к родственникам или на лечение. Но теперь - больше едут не туда, а оттуда. Каникулы в казалось бы самом дружелюбном зарубежье оказались экстремальными: едва начался год, по Казахстану прокатилась волна протестов. С погромами, мародерством и стрельбой. Русские стали возвращаться досрочно. Многие с детьми.

Машин в сторону России сейчас больше. Фото: Виктория МИНАЕВА

«НЕ БУДУТ ВПУСКАТЬ-ВЫПУСКАТЬ»

Подъезжаем к российско-казахстанской границе, навстречу - Toyota Ipsum. Супруги с двумя дочками проехали с Экибастуза 300 километров. Хотели до конца каникул остаться у родни, но слишком уж накалилась обстановка. Испугались.

- По новостям шло, что идут волнения. И когда интернет отключился, мне все было понятно. Всем было понятно: власть блокирует тех, кто все это затевает. Чтобы не могли переписываться, - одобряет 34-летний глава семьи Алексей Коровкин. - То, что происходит в Алма-Ате - это не народ Алма-Аты. Это факт - приезжие, наемники.

Семья с детьми досрочно вернулась из гостей в Казахстане. Фото: Виктория МИНАЕВА

За безопасность семьи, говорит 34-летний менеджер, переживал не сильно. В Экибастузе было спокойно. А вот застрять за границей опасался. Тем более, что авиасообщение отменено. На поезде тоже не выехать. Остался только один вариант — по дороге.

- Мы сейчас ехали через Павлодар - стояла полицейская машина, автокран ставил блоки. Это, наверное, подготовка к тому, что город в случае чего перегородят. Вообще, видимо, в случае чего готовятся закрыть города. Оставят под одну машину проезд и кого-то будут пропускать. А так - не впускать, не выпускать не будут, чтобы найти зачинщиков, - рассуждает Алексей.

Алексей Коровкин протестующих осуждает и называет наемниками. Фото: Виктория МИНАЕВА

«ГЛУХОЙ» МАРШРУТ

Ближайшее от границы кафе называется «У Нины». Загадываем, что внутри наваристым борщом подкрепляется еще одна русская семья.

Но нет. Меню Нины - не супы, а плов, манты и (даже неожиданно) - гречневая каша. За столом - не русские, не казахи, а этнические узбеки, но с казахстанской пропиской. Дальнобойщики Мухамед и Бабур — отец и сын, они везут через Казахстан в Россию сухофрукты. 1800 километров до Новосибирска для них - привычный маршрут. В этот раз он оказался непривычно «глухим»: ни с адресатом не связаться, ни с близкими поговорить.

Приграничное кафе, где обедают дальнобойщики. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Связь 5 января пропала. На заправке в Павлодаре карточки и банкоматы не работают. Хорошо, мы по талонам заправляемся. И наличка есть, - отставив в сторону чашку с чаем, говорит Бабур. - И ни интернета, ни звонков. Экстренный вызов, и все. Думали сначала, что это авария на вышке.

- Теперь-то созвонились с родней?

- Нет! Родные у нас - в Казахстане. У нас теперь есть связь, у них - нету. Они не знают, где мы, как добрались.

Узбеки, живущие в Казахстане, больше всего переживают за связь. Не могут дозвониться до родственников. Фото: Виктория МИНАЕВА

В МАГАЗИНАХ ХЛЕБА НЕТ, А БАНКОМАТЫ — ЖАДНЫЕ

К Рождеству связь стала проклевываться. Нет, нет, да и сменится «экстренный вызов» на три, или даже четыре полосочки на экране мобильного - успевай позвонить. Стали раскошеливаться банкоматы. Но не все. Да и на всех желающих обналичиться денег внутри сразу не хватит.

- К банкоматам - очереди. Они выдают по 20000 тенге на человека (3380 рублей - Ред.), больше нельзя снять, - рассказывает жительница Новосибирска Юлия. Она, наконец, дозвонилась до матери в Казахстан. - В Караганде в магазинах хлеба нет, и продукты люди набирают. Все магазины закрылись в пять, потому что боятся мародеров. Все нормальные адекватные люди сидят дома, всем хочется спокойной жизни, хочется, чтобы это все скорее закончилось.

Фура въезжает в Россию со стороны Казахстана. Фото: Виктория МИНАЕВА

У самого КПП стоят две высоченные вышки, раздают сотовую связь. Теперь это кажется особенно символичным. Машины заезжают из Казахстана, и у пассажиров начинают пиликать телефоны. В мессенджеры льются фотографии и ролики.

Парадокс, но в глазах некоторых российских диванных аналитиков казахские мародеры предстали этакими свободолюбивыми героями. «Вот молодцы, умеют же!» А вот многие жители Казахстана за несколько январских дней «наелись» революцией сполна. И поняли, что демонстранты по большей части - не борцы за права, а отмороженные преступники. Поняли это, даже без интернета. Или благодаря тому, что были без интернета.

Сотовые вышки у границы с Россией. Фото: Виктория МИНАЕВА

— В разных регионах Казахстана, преимущественно на юге, разгромы приняли шокирующие масштабы. Урон нанесен колоссальный: по предварительным оценкам, торговые центры понесли убытки около 90 миллионов долларов, — говорит политолог Александр Барсуков. — Ситуация осложняется еще и тем, что у протестующих нет лидеров — это затрудняет ведение переговоров с ними. А вообще такие стихийные выступления никогда не приносят никому выгоды и пользы, это урон для всего общества.

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