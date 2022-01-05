«Люди все ринулись к банкоматам»: россиянка оказалась в Казахстане во время протестов, она рассказывает, что происходит

Толпа двинулась по проспекту Победы. Фото: Анна ХМЕЛЕВА.

На всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения: уже четвертый день там идут протесты. Сейчас там находится жительница Новосибирска – 26-летняя Анна Хмелева, креативный специалист и копирайтер. Она приехала в новогодние праздники к родителям в Усть-Каменогорск, и стала очевидцем протестов в городе. Корреспондентам КП-Новосибирск удалось связаться с девушкой: у нее есть российская симка, поэтому сибирячка может пользоваться интернетом. С местными жителями сейчас связи просто нет.

На улицы вышли сотни людей. Фото: Анна ХМЕЛЕВА.

- У нас протесты шли на главной площади, люди кричали какие-то слова, пели гимн, потом использовали светошумовые гранаты. Через часа 4 толпа двинулась по проспекту Победы прямо по проезжей части. У них в руках были палки, арматура, кто-то был в маске, кто-то в балаклаве. Я сидела на третьем этаже барбекю и всё это наблюдала. Люди нас зазывали за собой, а кто-то вообще показывал жест «тебе конец». Там (среди протестующих) были только казахи, но мне кажется, они приезжие, - рассказала КП-Новосибирск Анна. – Что касается силовиков, то мирных граждан никто не трогает и не скручивает.

У протестующих в руках были палки, арматура, кто-то был в маске, кто-то в балаклаве. Фото: Анна ХМЕЛЕВА.

По словам девушки, в Казахстане есть проблемы не только со связью, но и со способами оплаты.

- Поскольку интернета нет, то не работает безналичный расчет. Я кое-как нашла банкомат, чтобы снять деньги: люди все ринулись к ним, - рассказала КП-Новосибирск Анна.

Среди протестующих были только казахи. Фото: Анна ХМЕЛЕВА.

Девушка сейчас переживает, как ей возвращаться обратно в Новосибирск.

- Мне нужно возвращаться 8 января, но авиасообщения нет. Поезда не ходят, возможно и автобусы отменят, - переживает Анна.

Напомним, протесты начались в Казахстане со 2 января, поводом стало повышение цены на сжиженный газ. Беспорядки идут по всей стране, сообщалось о захвате протестующими аэропорта в Алма-Ате, а также о перебоях мобильной связи: многие россияне не могут дозвониться до родственников, которые живут в Казахстане.

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