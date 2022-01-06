«Спаивают водкой и подбивают на погромы против богатых»: новосибирцы рассказали об уличных боях в Алма-Ате

В Алма-Ате проходит антитеррористическая операция Фото: REUTERS

Протесты в Казахстане достигли пика — в Алма-Ате идут уличные бои с перестрелками, мародеры штурмуют банки и нападают на кафе. Мирные жители пережидают кризис дома, в городе отключают мобильную связь, интернет и даже электричество. Власти объявили режим антитеррористической операции. Россия и Армения направили миротворческий контингент в Казахстан для урегулирования конфликта. Как сибиряки, оказавшиеся в Казахстане, спасаются от хаоса — в материале КП-Новосибирск.

В ГОРОД ЗАВЕЗЛИ ЭТИХ ДИКАРЕЙ

Сибирячка Ирина рассказала КП-Новосибирск, как ее друзья Елена и Дмитрий выжили в хаосе погромов и убийств на улицах:

— Мирные митинги против повышения цен на топливо начались со 2 января, и два дня все было мирно, пока в город не завезли этих дикарей. Мы считаем, что это именно привезенные люди. Толпа этих людей ночью шла по проспекту Аль Фараби, хотя это совсем не центр. Это элитный район около гор, там дорогая недвижимость. Мародеры крушили дорогие бутики, банки, поджигали магазины. Ночью начались уличные бои с полицией, мирные граждане уже попрятались по своим домам и не высовывались, — сообщила КП-Новосибирск Ирина.

Друзья Ирины оказались на военном положении — многие магазины закрыли, в городе отключили мобильную связь и интернет. Протестующие стали громить административные здания, пострадали даже поликлиники и больницы. Банки таранили с помощью грузовиков, ломая сейфы и банкоматы в поисках наличных.

— В ночь с 5 на 6 января включили мобильную связь, чтобы оповестить население, что начнется зачистка. Власти сделали рассылку гражданам о начале антитеррористической операции. 6 января в Алма-Ату зашли военные и связь снова отключили. У мародеров не было абсолютно никакой национальной подоплеки, но пострадало множество полицейских и военных.Вообще казахи миролюбивы и очень терпеливы, когда я узнала, что происходит, сразу было понятно, что это — провокация, устроена кем-то заинтересованным, — рассказала Ирина.

Знакомые Ирины рассказали, что вскоре в Алма-Ату должен прибыть миротворческий контингент стран ОДКБ:

— Подруга написала в три часа ночи, что русские и белорусcкие миротворцы сели на аэродроме в Копчагае и скоро будут в Алмате. Мы так поняли что они уже в городе, здесь начались бои, — сообщила Елена из Алма-Аты.

Прибывшие войска стран ОДКБ выполняют миротворческую миссию и не будут вступать в конфликт.

ПРОВОКАТОРЫ СПАИВАЮТ ВОДКОЙ

Сибиряки в других городах Казахстана признают — протесты развивались по Алма-Атинскому сценарию, но местные власти смогли не допустить стрельбы и мародерства. В Усть-Каменогорске были массовые столкновения с полицией, но до уличных боев не дошло.

— В Усть-Каменогорске вчера тоже начались столкновения с полицией, по городу ходят пьяные казахи с ножами. Провокаторы спаивают людей водкой и подбивают на погромы против богатых. Они пытались штурмовать здание мэрии, но полиция и военные смогли их сдержать. В центре начались массовые драки с полицией, но до погромов и убийств, как в Алма-Ате не дошло. Вообще очень больно смотреть со стороны когда такое на твоей родине происходит, — рассказал «КП-Новосибирск» уроженец Усть-Каменогорска Данил.

В Усть-Каменогорске тоже начались погромы и драки с полицией. Фото: Анна Хмелева

В городе также отключили интернет, мобильная связь работает с перебоями, банки закрыты. Многие жители пытаются обналичить деньги, некоторые стремятся уехать из города к родственникам в Россию. Автобусные рейсы до Новосибирска отменены, однако курсируют частные микроавтобусы. Но никто из русских в Казахстане не знает — выпустят ли их из страны в Россию.

— А если смотреть на требования протестующих сначала они были вполне понятны и их можно было понять. Им пошли на уступки и готовы были к диалогу. Теперь уже явно националистические требования мелькают. Я могу представить, что будет, если другие силы прийдут к власти, — сообщил Данил. — Даже среди знакомых поддерживают протесты только бездельники, неудачники и идиоты, честно говоря, молодые с горячей кровью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Люди все ринулись к банкоматам»: россиянка оказалась в Казахстане во время протестов, она рассказывает, что происходит

Девушка приехала из Новосибирска в Усть-Каменогорск и попала в гущу протестов (подробнее)

«Активисты были изрядно заправлены алкоголем, буйных разогнали»: как русские переживают беспорядки в Казахстане

В Павлодаре вспоминают, что последний раз такое было в 1986 году, а в магазинах что-то можно купить только за наличку (подробнее)

Разграбленную мародерами Алма-Ату зачищают войсками

Жители взбунтовавшегося города рассказали журналисту «Комсомолки» Владимиру Ворсобину, чем их злил Назарбаев (подробнее)