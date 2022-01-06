«Активисты были изрядно заправлены алкоголем, буйных разогнали»: как русские переживают беспорядки в Казахстане

Протесты идут по всей стране. Фото: Анна ХМЕЛЕВА.

Уже пятый день Казахстан лихорадит: протесты из-за повышения цен на газ идут по всей стране. Новосибирец Тимур (фамилию по просьбе мужчины мы не называем) оказался во время беспорядков в Павлодаре: сибиряк приехал туда в гости к родителям на новогодние праздники. Что происходило в городе, он рассказал КП-Новосибирск.

- В Павлодаре был митинг, но тоже основной массой которого были завезенные из ближайших сел «активистов», - пояснил КП-Новосибирск Тимур. - Шумно было из-за того, что так называемые «активисты» были изрядно заправленные алкоголем, кричали вызывая власть к диалогу, суть которого была не понятна, как мне кажется даже им самим. Их оттеснили от центра, а там уже разогнали, особо буйных задержали.

Родители Тимура, как и все местные, переживают, что будет дальше с их городом.

- После раз что-то подобное было в Алма-Ате в 1986 году (тогда протестовали против назначения первым секретарем ЦК коммунистической партии Казахстана Геннадия Колбина, потому что он был неместным), - говорит Тимур. – Сейчас телеканалы не работают, но в целом паники в Павлодаре нет. Сегодняшний день объявили выходным.

Связи и интернета у местных нет, как и по всей стране.

- Но хотя бы общественный транспорт в городе работает, - говорит Тимур. – В магазинах можно что-то купить только за наличку.

Сам новосибирец планирует возвращаться в Сибирь в конце недели:

- Конечно, если получится, - добавляет сибиряк.

Напомним, во всем Казахстане с 5 января введен режим ЧП из-за беспорядков. Ранее в Алма-Ате прошла антитеррористическая операция: в город были стянуты войска спецподразделений армии Казахстана, а также различных силовых ведомств.

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