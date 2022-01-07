«Пассажирок забирали в ночнушках»: как россияне без связи уезжают из мятежного Казахстана

Возвращение домой для многих оказалось приключением. Фото: Виктория МИНАЕВА

— Молодежь сбежалась, пошумела, ей пинков надавали, она снова убежала.

Так водитель дорогой иномарки одним предложением описал пограничникам события в Павлодаре. Описал, и засмеялся, потому что все позади. Он дома.

Пограничная территория, сторона России, сейчас здесь много людей и машин, в основном все выезжают из Казахстана. Фото: Виктория МИНАЕВА

ДОБРАТЬСЯ «ВСЛЕПУЮ» ДО РОССИИ

Мы — у границы России и Казахстана на КПП «Павловка». Это Новосибирская область, Карасукский район. Встречаем земляков, которые возвращаются из экстремальной поездки в ближнее зарубежье. Впрочем, как сказать «экстремальной»... Павлодар — под боком у России, там много русских, он совсем не в эпицентре мятежей, и бурю январских событий пережил легко. И многие едут именно оттуда.

Хуже — в Алма-Ате, Караганде, Усть-Каменогорске. Стрельба, взрывы и жертвы... Там люди ждут, когда «революционеры» угомонятся, и жизнь вернется в прежнее русло. Насколько это возможно.

А для тех, кто гостил в Павлодаре, проблема номер один — связь. В разгар мятежей власти заблокировали интернет и звонки — меры безопасности. Те, кому за тридцать, вспоминают, как раньше обходились без мобильников. А молодежь пытается обойтись впервые. Для студентов — это вообще шок, потрясение и, считай, экскурсия в средневековье.

Водители минивэнов из-за перебоев связи то теряли, то находили пассажиров. Фото: Виктория МИНАЕВА

— У меня в Павлодаре — мама, папа, вся родня. Приехала к ним, все нормально. А потом утром просыпаюсь, а на улице — бедлам. Родители сказали уезжать, — Анастасия, не выпускает из рук мобильник, который только что, после перехода границы, снова ожил. — Двое суток не выходила на связь! Парень меня потерял, думал уже, что меня убили.

Молодежь, наверное, только по рассказам взрослых знает, что раньше о своем здравии родных оповещали письмами и телеграммами. Телеграммами — со сдвоенной «м», не сообщениями в мессенджер.

Анастасия говорит, что ее потеряли близкие из-за отсутствия связи. Фото: Виктория МИНАЕВА

— У нас в Караганде вечером был митинг, а на следующий день интернет отключили. Я заранее договаривалась на счет машины в Россию, а без связи уже не смогла найти водителя, — студентка медуниверситета Елизавета говорит, что из-за неработающего телефона потеряла машину, которую бронировала на Бла-бла-кар. Но как встретишься с водителем вслепую?

Тогда Лиза поехала на автовокзал Караганды. Это было 6 января и там уже были толпы таких растерянных туристов как она.

— Там и жд- и автовокзал в одном месте. Видела, что отменяли поезда, люди не могли передвигаться даже по Казахстану. Договорилась, чтобы меня довезли на попутке из Караганды до Павлодара. Так добралась ближе к границе с Россией. Кстати, там у Павлодара уже блок-посты поставили. Силовики задавали вопрос: «Зачем, куда едете?». И вечером оттуда уже было не уехать, так как коменданский час, поэтому мне пришлось в Павлодаре еще и ночевать. На следующий день, 7 января, уже поехала дальше, — рассказала КП-Новосибирск Елизавета. — Мне еще повезло, что у меня наличка была. Потому что банки все закрыты, обменные пункты — тоже. Люди пытаются снять деньги, но не везде они есть. Я заплатила в итоге за дорогу в Новосибирск девять тысяч, но это не больше, чем в обычное время.

Елизаветта добиралась из Караганды в Новосибирскую область попутками. Фото: Виктория МИНАЕВА

«ОНА ОТКРЫЛА В НОЧНУШКЕ, УДИВИЛАСЬ»

На маршруте Павлодар-Новосибирск традиционно промышляют водители минивэнов. Особенно их выручают дни каникул, когда студенты новосибирских вузов ездят к родителям в Казахстан. Наверняка, не постеснялись бы под революционный шумок поднять цену, но и так часть пассажиров растеряли из-за приглушенного интернета. Поэтому быстро осваивают свой международный бизнес в новых реалиях.

— Звонки периодически пробиваются. Минут 30-40 проходит, раз — и дозвонился, — говорит водитель с черной бородой и в черных очках. — Есть в том числе у нас постоянные пассажиры. С нами сейчас едет пассажирка, которая не первый год уже ездит на каникулы в это время. Связи с ней не было, она не приехала на место встречи, тогда мы пришли к ней домой, знали, где живет. Она открыла в ночнушке, удивилась. Собрала сумку быстро, поехала.

«БЫЛИ БЭТЭЭРЫ, СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ...»

Большинство въездающих на КПП «Павловка» из тех городов, что поближе. Но за день был один пассажир из Алма-Аты. Рассказывает, что уехал от протестов, перестрелок, мородеров.

— Город агонизирует после протестов. Но выехать пока можно, хотя выезды перекрыли плитами, стоят блок-посты, две улицы вообще заблокированы, — говорит он.

По-настоящему военная обстановка и в Усть-Каменогорске. Он, как и Павлодар - близко к России, но там - другой КПП, другого региона - Алтайского края.

Блок-пост у Павлодара. Фото предоставлено героем публикации.

- Действительно, в Казахстане соцсети отключены. Интернет мобильный в Усть-Каменогорске отключен, интернет кабельный везде отключен. Из-за этого не работают банки. И невозможно расплатиться картой, невозможно снять наличку, потому что вчера еще во всех банкоматах все выгребли, - рассказывает новосибирец , вернувшийся в Россию в Рожденство. - Основные события в Усть-Каменогорске были в ночь на 6 января. Собственными глазами видел полицейские машины, в том числе - и бронированные. Были бэтээры, были взрывы светошумовых гранат, стрелковое оружие. Что там конкретно происходило - непонятно до сих пор. Казахстанские границы пропускают очень быстро. Задают, конечно, вопросы. Говорят: ну, что, бежите? Ну, а что не бежать-то? Конечно бежим. Кому нужна связь с Усть-Каменогорском - только SMSки. SMSки почему-то доходят.

Житель Новосибирска Александр Ларшин рассказывает, как добирался из Казахстана в Россию. Фото личный архив.

Сложная наука обходиться без связи нашим путешественникам пригодилась, но, недолго. Власти Казахстана возвращают мобильную связь и объявили, что на несколько часов в день будут возвращать интернет. Так что выезжать россиянам будет проще. Ну, а кто-то с радостью будет проводить заветные часы, погружаясь в мир ТикТоков и Инстаграма.

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