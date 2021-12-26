Последние новости Новосибирска на 26 декабря 2021 года: зловония в городе, ЧП в бассейне и суд над серийным магазинным похитителем

Мы собрали самые актуальные новости Новосибирска и Новосибирской области. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Мы собрали последние новости Новосибирска на 26 декабря 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей ежедневной подборке.

УЧЕНЫЕ НЕ СМОГЛИ НАЙТИ ИСТОЧНИК НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА В НОВОСИБИРСКЕ

Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Алексей Севастьянов говорит, что найти источник неприятных запахов так и не удалось.

По его словам, ученые брали пробы в разных районах и нашли 80 соединений, которые содержат неприятно пахнущие вещества. Но вот источник их образования остается под вопросом.

РЕБЕНОК РАЗБИЛ ГОЛОВУ В БАССЕЙНЕ

Это произошло в спорткомплексе Краснообска, там пострадал 10-летний школьник.

- Сын рассказал, что занятие уже началось, и дети стояли в очереди у бассейна, чтобы отрабатывать новый элемент, - объяснила КП-Новосибирск мама мальчика. – В какой-то момент сын поскользнулся и упал на пол. Он сильно ударился, заплакал. Но к нему не подошел никто – ни тренер, ни медработник, хотя его должны были сразу отстранить от тренировки и осмотреть.

19-ЛЕТНИЙ ПРЕСТУПНИК ДОЛЖЕН ЗАПЛАТИТЬ 2 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ЗА СМЕРТЬ РЕБЕНКА

19-летний Никита Левашов сел за руль пьяным и сбил девочку на велосипеде. Это произошло минувшей осенью, а теперь суд вынес ему приговор.

Виновник должен провести 5 лет в колонии-поселении, а кроме этого выплатить компенсацию морального вреда – 2 миллиона рублей. Заплатить должен и его отец.

ПРЕСТУПНИЦА-НЕУДАЧНИЦА ПЫТАЛАСЬ ПОДКУПИТЬ ПРИСТАВА

Жительница Новосибирска предложила взятку судебному приставу. Из-за долгов на ее машину Honda Fit Aria были наложены ограничения, иномарку нельзя было продать.

Водительница попыталась добиться свободы для автомобиля, договориться с приставом. Но все пошло не по плану: преступницу-неудачницу повязала полиция. А дальше – суд и приговор.

«КОЛБАСНЫЙ ПОХИТИТЕЛЬ» СОВЕРШИЛ СЕРИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В МАГАЗИНАХ

Жителя Новосибирска судят за серию магазинных хищений. Денис Исаков таскал еду из магазинов, накопив целую коллекцию эпизодов.

Он уже получил один приговор. В нем перечислены товары, похищенные Исаковым. За один из дней своего криминального промысла он успел похитить товары дважды.

Сначала унес 20 упаковок колбасы - на 2 тысячи рублей. Потом – 8 баночек икры, два пакета кофе и сыр. Но это – далеко не все трофеи. Суд разбирается и по другим визитам в магазин этого «колбасно-икорного» похитителя.

- В настоящий момент в суде находится еще два уголовных дела по фактам совершения им 16 преступлений, - рассказал КП-Новосибирск прокурор Советского района Сергей Пустовой.

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