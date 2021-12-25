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Происшествия25 декабря 2021 8:25

С водителя, который насмерть сбил девочку, взыскали 2 миллиона рублей

Кроме этого, 800 тысяч рублей должен выплатить владелец автомобиля. За трагедию в Венгеровском районе ответственны сын и отец.
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Девочку, попавшую под машину, спасти не удалось.

Девочку, попавшую под машину, спасти не удалось.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Водитель, который, будучи пьяным, сбил девочку на велосипеде, получил приговор.

Никита Левашов, из-за которого погибла 10-летняя велосипедистка, должен отправиться в колонию-поселение на 5 лет. Кроме этого, ему необходимо выплатить компенсацию морального вреда – 2 миллиона рублей.

Еще 800 тысяч суд взыскал с владельца автомобиля, которым, судя по всему, является отец Никиты Левашова.

«Не имея водительского удостоверения, управляя технически исправным автомобилем, двигался по улице Ленина в селе Венгерово со скоростью не менее 86,2 километров в час, превышающей установленное ограничение в 40 километров в час, своевременно обнаружив на проезжей части малолетнего велосипедиста, не справился с управлением», - говорится в приговоре суда.

Авария произошла минувшей весной. Левашову тогда было 19 лет.

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