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Происшествия24 декабря 2021 4:00

В Новосибирске судят серийного «колбасного» похитителя

Горожанин систематически таскал товары из магазинов. Сначала он получил административное наказание, а теперь его осудили по уголовной статье
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Житель Новосибирска утащил из магазинов продукты на десятки тысяч рублей.

Житель Новосибирска утащил из магазинов продукты на десятки тысяч рублей.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителя Новосибирска судят за серию магазинных хищений. Денис Исаков таскал еду из магазинов, накопив целую коллекцию эпизодов.

По закону, мелкое хищение – если цена присвоенного укладывается в 2500 рублей – не предполагает уголовной статьи. За это предусмотрено административное наказание. Но вот если виновный совершает мелкое хищение вновь – это уже уголовное дело. Под него и попал Исаков.

- Данный гражданин ранее привлекался к административной ответственности. В последующем мелкое хищение им было совершено вновь. Уголовное дело было направлено в суд, Советским районным судом рассмотрено, и Исакову было назначено наказание в виде исправительных работ на 3 месяца с удержанием в доход государства 10% заработка, - рассказал КП-Новосибирск прокурор Советского района Сергей Пустовой.

В приговоре перечислены товары, похищенные Исаковым. За один из дней своего криминального промысла он успел похитить товары дважды.

Сначала унес 20 упаковок колбасы - на 2 тысячи рублей. Потом – 8 баночек икры, два пакета кофе и сыр.

Но это – далеко не все трофеи. Суд разбирается и по другим визитам в магазин этого «колбасно-икорного» похитителя.

- В настоящий момент в суде находится еще два уголовных дела по фактам совершения им 16 преступлений, - говорит Сергей Пустовой.

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