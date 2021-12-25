Сибирячку оштрафовали за «тайную встречу» с приставом

Жительница Новосибирска получила приговор за попытку подкупить пристава. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Жительница Новосибирска решила подкупить судебного пристава. Из-за долгов на ее машину - Honda Fit Aria - были наложены ограничения, иномарку нельзя было продать.

Водительница попыталась добиться свободы для автомобиля, договориться с приставом. Но все пошло не по плану: преступницу-неудачницу повязала полиция. А дальше – суд и приговор.

- Светлана Гаврилова обвинялась в том, что предложила госслужащему взятку за совершение заведомо незаконных действий в сумме 20 тысяч рублей. Непосредственно после получения взятки должностным лицом, она была задержана сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями, - рассказала КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Анна Медведева.

На самом деле, должница очень старалась. Сначала она договорилась с приставом о «сделке». Потом, когда настало время передавать деньги, не стала рисковать и не пошла в кабинет – позвала пристава выйти, пригласила сесть в машину. А уже там вручила обещанный «гонорар». Точнее – его часть, потому что договаривались о 30 тысячах.

Вот только пристав оказался принципиальным. На эту встречу он заранее позвал полицию. Выждав момент, сотрудники, повязали женщину.

Прокуратура Калининского района разъясняет, что по 291 уголовной статье (Дача взятки) суд может лишить свободы на срок до 15 лет. Предусмотрены и штрафы. Самый большой – это сумма взятки, умноженная в 90 раз! Это – за взятку в особо крупном размере.

Хозяйка иномарки, все-таки, предлагала сумму поменьше. В ее пользу было и отсутствие судимостей. Так что отделалась легче.

- Суд приговорил Гаврилову к лишению свободы сроком на 2 года условно со штрафом - 40 тысяч рублей, - говорит Анна Медведева.

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