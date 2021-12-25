Ученые СО РАН не смогли найти источник зловония в Новосибирске

Новосибирск периодически окутывает неприятный запах. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Чиновники утверждают, что установить источник зловония в Новосибирске остается невозможным. Для этого даже привлекали ученых, рассказал ТАСС исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Алексей Севастьянов.

По его словам, ученые брали пробы в разных районах и нашли 80 соединений, которые содержат неприятно пахнущие вещества - диметилфуран, предельные углеводороды, нафталин, стирол, метилнафталин. Но вот источник их образования остается под вопросом.

- Многие из указанных соединений обладают сильным неприятным запахом, усиливающимся при совместном присутствии. Часть из них является компонентами автомобильного топлива, - сказал исполняющий обязанности министра.

Горожане уже много лет жалуются на неприятные запахи в городе. Они усиливаются и уменьшаются, в зависимости от погоды. При этом одним из «эпицентров» запахов периодически становятся окрестности аэропорта Толмачево.

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