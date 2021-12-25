«Сын плакал, а к нему никто не подошел»: под Новосибирском мальчик разбил голову в бассейне

Школьника госпитализировали в больницу.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
ЧП случилось в одном из спорткомплексов Краснообска: там в бассейне пострадал 10-летний школьник. О подробностях случившегося корреспондентам КП-Новосибирск рассказала мама ребенка.
«ДЕТИ СТОЯЛИ В ОЧЕРЕДИ»
Дима* занимается плаванием уже больше трех лет, а этой осенью начал ходить на тренировки в новый спорткомплекс. Там и случилась беда.
- Сын рассказал, что занятие уже началось, и дети стояли в очереди у бассейна, чтобы отрабатывать новый элемент, - объяснила КП-Новосибирск мама мальчика. – В какой-то момент сын поскользнулся и упал на пол. Он сильно ударился, заплакал. Но к нему не подошел никто – ни тренер, ни медработник, хотя его должны были сразу отстранить от тренировки и осмотреть.
Вместо осмотра ребенок продолжил заниматься, а после детей отправили в парную.
- Делать этого было категорически нельзя, не поняв, насколько серьезным был удар. Когда я забирала сына, он пожаловался на головную боль. Мы сами обратились к медработнику, нас заверили, что с ребёнком все в порядке, - продолжает мама мальчика.
Но школьнику становилось только хуже, жаловался, что болит голова, мама тогда повезла мальчика в больницу.
- Там нам диагностировали сотрясение мозга и гематому. Сына положили в отделение нейрохирургии, - продолжает рассказ мама мальчика.
ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА
Выпишут ли ребенка из больницы до Нового года, пока неясно: все будет зависеть от состояния мальчика. А пока историей Димы занимается полиция: о травме ребенка правоохранителям сообщили из больницы.
В самом спорткомплексе комментариев не дают, а юристы советуют маме не пускать дело на самотек.
- Тут надо обратить внимание сразу на несколько аспектов. Прежде всего, если в спорткомплексе есть видеонаблюдение, важно, чтобы полиция изъяла эти записи – они будут вещдоками. Еще важно, чтобы проверили – соответствует ли качество напольного покрытия в бассейне ГОСТам. А также соответствует ли количество тренеров на занятиях тому, которое положено по нормативам. Или их было меньше, чем нужно. Мама ребенка может через суд потребовать компенсацию морального вреда, а также потраченных денег на лечение ребёнка, - пояснила юрист Инесса Рябинина.
*Имя ребенка изменено по этическим соображениям
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