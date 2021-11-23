Последние новости Новосибирска на 23 ноября 2021 года: сибиряки массово отравились роллами, построят новый храм

Сообщаем главные новости Новосибирска на 23 ноября. Фото: прокурор Татарского района.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 23 ноября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.

СИБИРЯКИ МАССОВО ОТРАВИЛИСЬ РОЛЛАМИ

В Татарском районе Новосибирской области 36 человек отравились роллами. Ели люди в одном и том же кафе японской кухни. У них поднялась температура, болел живот, началась диарея. Следователи проводят проверку.

ПОСТРОЯТ НОВЫЙ ХРАМ

В Заельцовском районе Новосибирска, недалеко от зоопарка и дендропарка, появится новый православный храм. Мэрия города уже выдала разрешение на его строительство

НОВОСИБИРСКИЙ ХУДОЖНИК ПРОДАЕТ КАРТИНУ ЗА ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Артем Лоскутов выставил на аукционе в московской галерее Vladey свою картину — огромное полотно с банкой «Запрещенки» — за 6 тысяч евро.

ОТМЕНЯЮТ КОРПОРАТИВЫ ИЗ-ЗА QR-КОДОВ

— У нас уже было много случаев, когда мы были вынуждены отказывать в проведении корпоративов компаниям, которые отказывались предъявлять QR-коды. Были случаи, когда в связи с этими мерами заказчики сами отменяли корпоратив, — рассказали КП-Новосибирск в одном из банкетных залов в Центральном районе города.

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