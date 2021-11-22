В Новосибирской области больше 20 человек отравились суши

Суши: Некачественной продукцией отравилось больше 20 человек. Фото: прокурор Татарского района.

В Татарском районе Новосибирской области 24 человека отравились суши из местного кафе. Об этом стало известно 22 ноября.

— 19 ноября все пострадавшие купили суши в одном и том же кафе. На следующий день почувствовали себя плохо. У них поднялась температура, болел живот, началась диарея. Самыми первыми скорую помощь вызвали две семьи, в каждой по 5 человек, — рассказал КП-Новосибирск Илья Черкас, Татарский межрайонный прокурор.

После этого к врачу обратились остальные любители ролов. В настоящее время известно о 24 пострадавших. Среди них 5 детей в возрасте от 9 до 13 лет. Пока все они лечатся дома.

— Отравившихся объезжает скорая помощь. Врачи берут у них анализы на стафилококк и сальмонеллез. К делу подключился Роспотребнадзор и они взяли продукты из кафе на проверку. Все работники заведения отправлены в больницу на осмотр, — уточнил прокурор.

Следователи начали доследственную проверку. Фото: СК РФ по Новосибирской области

Известно, что кафе, где продавали суши, принадлежит куйбышевскому предпринимателю. Он сейчас не берет трубку.

К делу подключилась прокуратура и следственный комитет Новосибирской области. В настоящий момент правоохранители начали проводить доследственную проверку.

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