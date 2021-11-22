Следователи проводят проверку после массового отравления роллами в кафе под Новосибирском

После проверки будет принято законное решение
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирске Следственный комитет проверит кафе «Суши-Хаус», где роллами отравились более 20 жителей Татарска.
— По данному факту Татарским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления организовано проведение доследственной проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщает пресс-служба СУ РФ по Новосибирской области.
Напомним, ранее историей об отравлении заинтересовалась прокуратура, которая также проведет проверку для выявления виновных в случившемся.
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