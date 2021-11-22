Под Новосибирском более 20 человек отравились роллами

Более 20 человек отправились в суши-кафе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области жители Татарска отравились роллами из местного кафе «Суши-Хаус». Татарская межрайонная прокуратура организовала проверку происшествия.

— Предварительно установлено, что в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Татарская ЦРБ» обратились более 20 местных жителей с подозрением на отравление, — сообщает старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

Известно, что все они до отравления ели продукты из кафе «Суши-Хаус». После проведенной проверки будут приняты меры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber