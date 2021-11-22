Под Новосибирском более 20 человек отравились роллами

Более 20 человек отправились в суши-кафе
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирской области жители Татарска отравились роллами из местного кафе «Суши-Хаус». Татарская межрайонная прокуратура организовала проверку происшествия.
— Предварительно установлено, что в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Татарская ЦРБ» обратились более 20 местных жителей с подозрением на отравление, — сообщает старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.
Известно, что все они до отравления ели продукты из кафе «Суши-Хаус». После проведенной проверки будут приняты меры.
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