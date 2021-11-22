В Новосибирске новый храм построят недалеко от зоопарка и дендропарка

В Новосибирске недалеко от зоопарка планируют возвести новый храм. Фото: ИВАНОВА Диана

В Новосибирске недалеко от зоопарка и дендропарка планируют возвести новый храм. Мэрия города уже выдала разрешение на его строительство.

— Площадь всего участка — 2655 квадратных метров, а общая площадь здания составит 272 квадратных метра. Высота постройки составит 22 метра, — сообщается в документе, опубликованном на сайте муниципального портала. — Планируется, что одновременно в храме смогут находиться 49 человек.

На участке также будет находиться небольшая постройка с котельной и общественным туалетом.

Действовать разрешение на строительство будет до 18 июля 2022 года. Работы по строительству храма планируется начать уже в апреле и завершить за год.

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