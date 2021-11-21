Картину новосибирского художника Артема Лоскутова продадут за полмиллиона рублей

Картина висела в галерее рядом с работами Врубеля. Фото: предоставлены Артемом Лоскутовым

Новосибирский художник Артем Лоскутов выставил картину «Запрещенка» на аукционе за 6 тысяч евро.

— Самая большая моя картина, два на полтора метра, сделал ее для выставки «МЕМуары» в Новом манеже в 2018. Висела там рядом с Врубелем, сейчас висит во Vladey на Винзаводе. Что такое запрещенка, я надеюсь, никому тут объяснять не надо. Лично для меня это еще и штука, с которой я в свое время, так скажем, ворвался на сцену. То есть свидетельствую о наличии особой силы, — написал Артем Лоскутов в соцсетях.

Картина стала лотом на аукционе торгов в московской галерее Vladey. Цена картины начинается от 4 до 6 тысяч евро.

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