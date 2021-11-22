Новосибирцы отменяют корпоративы в ресторанах из-за QR-кодов

В рестораны и кафе пускают теперь только по QR-коду. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области с 12 ноября ввели новые коронавирусные ограничения. Теперь для посещения заведений общепита региона гостям необходимо иметь QR-код, подтверждающий поставленную прививку от ковида или факт недавно перенесенного заболевания.

Несмотря на то, что в регионе продолжается массовая вакцинация, многие сибиряки еще не поставили себе прививку. В связи с этим количество гостей в заведениях сильно сократилось. А некоторые сибиряки после введения системы QR-кодирования даже стали отменять заранее заказанные в ресторанах корпоративы.

— У нас уже было много случаев, когда мы были вынуждены отказывать в проведении корпоративов компаниям, которые отказывались предъявлять QR-коды. Были случаи, когда в связи с этими мерами заказчики сами отменяли корпоратив, — рассказали КП-Новосибирск в одном из банкетных залов в Центральном районе города.

Как пояснила КП-Новосибирск председатель Федерации рестораторов и отельеров Сибири Галина Ильина, заведения общепита в целом сейчас несут большие убытки:

— Мы собрали статистику по заведениям общепита у нас в регионе, и действительно стало видно, что убытки у предпринимателей большие: от 50 до 70 процентов. Особенно страдают бары и ночные клубы. Люди сейчас просто, грубо говоря, перестали ходить в рестораны и кафе, — пояснила Галина Ильина. — Рестораторы находятся в крайне тяжелом положении: выручка стала намного меньше, а вот расходы не снизились. Кроме того, есть кадровые проблемы: люди уходят из отрасли, потому что не видят в ней стабильности. Мы считаем, что сейчас рестораторы нуждаются в мерах финансовой поддержки от властей, потому что сложившаяся ситуация может привести к плачевному исходу для отрасли.

Напомним, сейчас в Новосибирской области работают 93 пункта вакцинации. По последним данным, в распоряжении минздрава сейчас находится 224 тысяч 515 доз вакцины от коронавируса. Поставить прививку все желающие могут в поликлиниках по месту жительства или в мобильных пунктах.

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