Последние новости Новосибирска на 22 ноября 2021 года: вышел новый фильм о Новосибирске, непривитых учителей отстранят

Последние новости на 22 ноября 2021 года в Новосибирске. Фото: кадр из фильма // Алексей Булатов
Мы собрали последние новости Новосибирска на 22 ноября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.
«ДРУГ НА ПРОДАЖУ»
Фильм про влюбленного полицейского из Новосибирска вышел в российский прокат. Комедию снимали в Новосибирске и Томске, в фильме снялись Вадим Галыгин, Антон Богданов, Антон Пампушный, Мирослава Карпович и мисс Россия — 2010 Ирина Антоненко. Премьеру переносили из-за коронавируса, но теперь зритель может увидеть картину.
ДЕВОЧКА ОБВАРИЛАСЬ КИПЯТКОМ
Полуторагодовалая девочка опрокинула на себя кружку с кипятком в Багане. Медики диагнотсировали у ребенка ожоги спины и колена, сейчас ребенок находится в больнице. Семью ждет проверка полиции и опеки.
НЕПРИВИТЫХ УЧИТЕЛЕЙ ОТСТРАНЯТ
В Бердске продолжается скандал в детской школе искусств «Весна» — директор и часть педагогов не хотят ставить вакцину от коронавируса. Мэр Бердска Евгений Шестернин обещал отстранить противников вакцинации от работы.
БЛОГЕРША СПАСЛА ЩЕНКА-ИНВАЛИДА
Бьюти-блогер Полина Шахманова спасла щенка с гидроцефалией в Бердске. Малыша кто-то выкинул на улицу, он с трудом ориентировался в пространстве. Теперь щенок в безопасности, но ему срочно нужна передержка.
БАНКА СГУЩЕНКИ ЗА ПОЛМИЛЛИОНА
Новосибирский художник Артем Лоскутов выставил на торги картину с двухметровой банкой «Запрещенки», оформленной в стиле советской сгущенки. Цену картины определил московский аукционный дом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В кино вышел фильм про влюбленного полицейского из Новосибирска
В комедии «Друг на продажу» снялись Вадим Галыгин, Антон Богданов, Антон Пампушный, Мирослава Карпович и мисс Россия — 2010 Ирина Антоненко (подробнее)
Под Новосибирском полуторагодовалая девочка обварилась кипятком
Ребенок доставлен в районную больницу (подробнее)
В Бердске невакцинированных учителей отстранят от работы в понедельник
Они смогут преподавать, когда поставят прививку от коронавируса (подробнее)
Блогер спасла щенка с огромной головой под Новосибирском
Пес с гидроцефалией не выжил бы на улице (подробнее)
Картину новосибирского художника Артема Лоскутова продадут за полмиллиона рублей
Гигантская банка «Запрещенки» попала на московский аукцион (подробнее)