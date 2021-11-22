Последние новости Новосибирска на 22 ноября 2021 года: вышел новый фильм о Новосибирске, непривитых учителей отстранят

Последние новости на 22 ноября 2021 года в Новосибирске. Фото: кадр из фильма // Алексей Булатов

Мы собрали последние новости Новосибирска на 22 ноября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

«ДРУГ НА ПРОДАЖУ»

Фильм про влюбленного полицейского из Новосибирска вышел в российский прокат. Комедию снимали в Новосибирске и Томске, в фильме снялись Вадим Галыгин, Антон Богданов, Антон Пампушный, Мирослава Карпович и мисс Россия — 2010 Ирина Антоненко. Премьеру переносили из-за коронавируса, но теперь зритель может увидеть картину.

ДЕВОЧКА ОБВАРИЛАСЬ КИПЯТКОМ

Полуторагодовалая девочка опрокинула на себя кружку с кипятком в Багане. Медики диагнотсировали у ребенка ожоги спины и колена, сейчас ребенок находится в больнице. Семью ждет проверка полиции и опеки.

НЕПРИВИТЫХ УЧИТЕЛЕЙ ОТСТРАНЯТ

В Бердске продолжается скандал в детской школе искусств «Весна» — директор и часть педагогов не хотят ставить вакцину от коронавируса. Мэр Бердска Евгений Шестернин обещал отстранить противников вакцинации от работы.

БЛОГЕРША СПАСЛА ЩЕНКА-ИНВАЛИДА

Бьюти-блогер Полина Шахманова спасла щенка с гидроцефалией в Бердске. Малыша кто-то выкинул на улицу, он с трудом ориентировался в пространстве. Теперь щенок в безопасности, но ему срочно нужна передержка.

БАНКА СГУЩЕНКИ ЗА ПОЛМИЛЛИОНА

Новосибирский художник Артем Лоскутов выставил на торги картину с двухметровой банкой «Запрещенки», оформленной в стиле советской сгущенки. Цену картины определил московский аукционный дом.

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