В Бердске невакцинированных учителей отстранят от работы в понедельник

Отказ учителей от вакцинации грозит приостановить работу школы Фото: Мария ЛЕНЦ

Учителя школы искусств «Весна» в Бердске заявили, что их без прививки от коронавируса отстранят от работы уже в понедельник, 22 ноября.

— Непонятная ситуация: завтра мы приходим на работу, и вполне возможно, что будет отстранение. С нас требуют вакцинацию, ссылаются на постановление мэра Бердска. Директор другой школы ушла в отпуск, наша директор и директор КБУ Бердска не хотят никого отстранять, — рассказала КП-Новосибирск педагог школы искусств «Весна».

Отметим, что администрация Бердска давала учителям, которые не успели поставить вакцину, срок до 21 ноября.

— Те, кто отказывается от вакцинации, будут отстранены от работы без сохранения зарплаты до окончания пандемии либо до прохождения вакцинации, — заявил мэр Бердска Евгений Шестернин.

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