«Боятся заразиться через прививку»: в школе искусств под Новосибирском учителя отказываются от вакцинации

В школе искусств под Новосибирском учителя отказываются вакцинироваться от коронавируса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Бердске назревает скандал: сразу два городских учреждения массово отказались от обязательной вакцинации от коронавируса. Протестующие: местная коммунальная компания «Комбинат бытовых услуг», где прививки не хотят ставить около 200 человек, и школа искусств «Весна». Точное число педагогов-антипрививочников неизвестно, но директор уверена: если учителей отстранят, остальные не вытянут нагрузку. Как городские власти планируют справиться с проблемой, закроют ли школу и что станет с коммунальными службами — в материале КП-Новосибирск.

«ОТ РАБОТЫ ОТСТРАНЯТ, ЗАРПЛАТУ НЕ ДАДУТ»

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Новосибирской области сотрудники организаций, работающих с людьми, обязаны поставить первый компонент прививки до 21 ноября. Некоторые жители региона приняли новые правила с беспокойством, а в Бердске же сразу два предприятия заявили о массовых отказах подчиниться требованию. На заявления коммунальщиков и учителей школы искусств ответил мэр Бердска Евгений Шестернин. Отреагировал он твердо и эмоционально:

— Директор и некоторые учителя детской художественной школы «Весна» категорически против вакцинации, порядка 200 работников «Комбината бытовых услуг», отвечающих за обслуживание канализационной системы, также отказались вводить вакцину. Те, кто отказывается от вакцинации, — против организации безопасности для жителей города Бердска, поэтому они будут отстранены от работы без сохранения зарплаты до окончания пандемии либо до прохождения вакцинации!

Отметим, что в постановлении санитарного врача о лишении зарплаты ничего не сказано. Там лишь упоминается, что непривитых следует перевести на удаленку. Не сохранять зарплату и полностью отстранить непривитых от работы — это уже внутренняя инициатива мэрии Бердска.

«УЧИТЕЛЯМ ЗАПРЕЩАЮТ МУЖЬЯ»

Корреспонденту КП-Новосибирск удалось связаться с директором школы искусств «Весна». Татьяна Юдинцева сама не хочет делать прививку, ссылаясь на хроническое заболевание, и оправдывает своих подчиненных, которые также не готовы уколоться «Спутником».

— Мы делаем все другие прививки согласно национальному календарю, но к «Спутнику» многие не готовы. У кого была возможность — взяли медотвод. У кого нет — писали заявления, что не хотят. Причины разные. Например, муж запрещает, потому что в семье есть маленький ребенок с проблемами по здоровью. Родители боятся заболеть коронавирусом и заразить малыша (хотя ученые уже много раз опровергали этот миф: от прививки на самом деле заболеть нельзя. — Ред.). Другие не хотят вводить вакцину именно в зимний период, потому что есть риск ОРВИ и осложнений, если простыл и введешь ее. А летом вакцины для них не было, — рассказала КП-Новосибирск директор школы «Весна» Татьяна Юдинцева.

Директор уточнила, что родители учеников в курсе ситуации. Это для школы не проблема, так как сами же родители ранее устраивали скандалы из-за масочного режима и проверки температуры на входе. В общем, у педагогов-антиваксеров еще и группа поддержки образовалась.

Но в мэрии Бердска верят науке, а не мифам вокруг прививок, поэтому назначают дату вакцинации специально для учителей «Весны» — 17 ноября. Директор понимает: если педагогов отстранят от работы, школа не вытянет нагрузку. Поэтому госпожа Юдинцева надеется, что подчиненные все-таки сделают прививки, сама же на вопрос: «А вы сделаете?» — твердо отвечает: «Нет».

КОММУНАЛЬЩИКОВ ЗАМЕНЯТ

А что же делать с «Комбинатом бытовых услуг»? В мэрии готовы заменить постоянных сотрудников на работников подрядных организаций. План уже готов. В администрации Бердска дают понять, что не собираются идти на уступки.

— Стоит отметить, что в большинстве случаев рассчитывать на получение медотвода не стоит. По заключению профильных специалистов вакцинация показана почти при всех заболеваниях. Для пациентов из групп риска вакцинация проводится вне обострения заболевания, при стабильном состоянии. Поэтому в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Новосибирской области отдельные категории граждан должны вакцинироваться. Непрошедшие вакцинацию в установленные сроки должны быть отстранены от работы, а за нарушение постановления работодателям грозит ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях — штраф для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей от 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч рублей, — сообщили в администрации Бердска.

Таким образом, директор школы искусств должна сама отстранить себя от работы. Если же она этого не сделает, школе придется выплачивать крупный штраф.

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