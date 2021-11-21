Под Новосибирском полуторагодовалая девочка обварилась кипятком

Девочка попала в больницу
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Полуторагодовалая девочка обварилась кипятком в Новосибирской области: ЧП случилось в селе Баган.
— Девочка опрокинула дома кружку с кипятком, получив ожоги спины и правого колена первой и второй степени. Площадь травмы составила 8,9 % тела, — сообщил КП-Новосибирск источник.
Ребенок оказался в Баганской центральной районной больнице, сейчас ее здоровью ничто не угрожает.
Юристы говорят, что в к родителям ребенка нагрянет полиция.
— Семье девочки грозит проверка, возможно, с привлечением ПДН и органов опеки. Однако если умысла давать в руки кружку не было, то их не накажут за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка или оставлению в опасности. Возможно, если родители были пьяны, то проверяющие найдут состав правонарушения, — объяснила новосибирский семейный юрист Инесса Рябинина.
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