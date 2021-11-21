Под Новосибирском полуторагодовалая девочка обварилась кипятком

Девочка попала в больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полуторагодовалая девочка обварилась кипятком в Новосибирской области: ЧП случилось в селе Баган.

— Девочка опрокинула дома кружку с кипятком, получив ожоги спины и правого колена первой и второй степени. Площадь травмы составила 8,9 % тела, — сообщил КП-Новосибирск источник.

Ребенок оказался в Баганской центральной районной больнице, сейчас ее здоровью ничто не угрожает.

Юристы говорят, что в к родителям ребенка нагрянет полиция.

— Семье девочки грозит проверка, возможно, с привлечением ПДН и органов опеки. Однако если умысла давать в руки кружку не было, то их не накажут за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка или оставлению в опасности. Возможно, если родители были пьяны, то проверяющие найдут состав правонарушения, — объяснила новосибирский семейный юрист Инесса Рябинина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber