В кино вышел фильм про влюбленного полицейского из Новосибирска

«Реальный пацан» Антон Богданов уже не впервые снялся в фильме про Новосибирск. Фото: кадр из фильма.

В прокат вышел фильм «Друг на продажу». Картину сняли даже не в этом году, но она терпеливо дожидалась своего часа - премьеру переносили из-за ковида.

Наконец премьера состоялась, и это плюс для Новосибирска: многочисленные зрители увидят по-настоящему красивые виды города. Ведь действие картины в кои-то веки происходит и не в Москве и не в Питере, а именно в сибирских городах.

БУГРИНСКИЙ МОСТ И ОПЕРНЫЙ - В КАДРЕ

Все локации - в Новосибирске и Томске. Один из продюсеров - Радислав Близнюк - родом из Карасука. Вместе с коллегами он позаботился, чтобы в кадр попали и Бугринский мост, и местный железнодорожный вокзал, и (куда же без него) оперный театр.

- Мы с Радиславом - киноманы. Смотрели-смотрели российское кино и решили показать наш Новосибирск на большом экране, чтобы прославить те места, в которых живем, - рассказал КП-Новосибирск продюсер Лев Карасев.

В картину попали виды Новосибирска. Фото: кадр из фильма.

Главные герои фильма - сотрудник ГИБДД в исполнении Антона Пампушного и его друг - горе-бизнесмен, которого играет «реальный пацан» Антон Богданов.

Предприниматель попадает в переплет из-за больших долгов, и пока приятель-полицейский его выручает, того бросает невеста. Влюбленный герой Пампушного страдает от разлуки, а повзрослевший «реальный пацан» пытается заработать, устраивая одиноким девицам платные свидания с другом.

ГАЛЫГИН МЕТИТ В МЭРЫ ТОМСКА

В фильме есть кандидат в мэры Томска (Вадим Галыгин), политтехнолог (Михаил Башкатов) и роковые одинокие дамы (Мирослава Карпович, Алина Алексеева). Сбежавшую невесту играет мисс Россия - 2010 Ирина Антоненко.

Колорита фильму добавляют веселые переодевания: мы видим то гусар на лошадях, то упитанного парня в костюме невесты. Забавляет роль «папиной дочки» Мирославы Карпович, которой пришлось изображать и страсть, и безумие. Во время очередной сцены зрителям покажут ее грудь. Накладную. А олдскульного зрителя порадует очень забавный отсыл к «Бумеру».

Героиня Алины Алексеевой охотится на полицейского, считая его одиноким миллионером. Фото: кадр из фильма.

Над сценарием поработали «Уральские пельмени». А к образу своего героя немного приложил руку и Вадим Галыгин.

- У меня приличный сценарный опыт, который не позволяет пройти мимо, если что-то можно улучшить. Я ведь прежде всего автор и постановщик, начиная еще с кавээновских времен, и только потом уже актер, - говорит знаменитый резидент Comedy.

Вадим Галыгин сыграл эпатажного кандидата в мэры. Фото: кадр из фильма.

КСТАТИ

В какие еще фильмы попал Новосибирск

Если перечислять все картины, так или иначе связанные с Новосибирском - сюжетом, или местом съемок, список получится колоссальный. Но мы назовем три картины на свой выбор.

«Елки-3». Новогодний «сериал» Тимура Бекмамбетова рассказывает о событиях в разных уголках страны, это концептуальная часть сюжета. А одну новеллу снимали у нас. Кстати, в ней тоже задействован Антон Богданов, и тоже в кадре появляется оперный театр.

«Розыгрыш». Несмотря на веселое название, это не комедия, а драма. Режиссерский дебют Владимира Меньшова. Несмотря на то, что картину сняли 45 лет назад, смотрится прекрасно и сейчас. Действие развивается в московской школе, в которую переезжает ученик из Новосибирска.

«Солт». В американском шпионском боевике играет красавица Анджелина Джоли. А если Америка снимает кино про шпионов, то, уж конечно, достается России. А в этот раз не остался в стороне и собственно Новосибирск. Благодаря этой картине название российского города услышали зрители в разных уголках мира.

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