Блогер спасла щенка с огромной головой под Новосибирском

Девушка подобрала щенка на улице в Бердске. Фото: предоставлено Полиной Шахмановой instagram.com/paulina.groomer/

Новосибирский грумер Полина Шахманова подобрала бездомного щенка на улице в Бердске. Девушка рассказала КП-Новосибирск историю спасения:

— Мама увидела в окно маленького щеночка, который плелся по частному сектору. Позвала сразу меня. Я говорю: «Иди за ним скорее, найдем хозяев». Мама догнала его, принесла домой, а он оказался очень непростым малышом. По мордочке и движениям сразу стало понятно, что с ним что-то не то. Судя по симптомам — гидроцефалия. Щенок плохо ориентируется, косоглазие, большая голова, — рассказала КП-Новосибирск Полина Шахманова.

Девушка отмыла, накормила и решила пристроить собаку, написав пост в соцсетях. Но сперва записалась на прием к ветеринару-неврологу клиники «Бэст», чтобы установить степень патологии.

— Щенок не выжил бы на улице с гидроцефалией. Сейчас он чувствует себя вполне хорошо, большую часть времени лежит спокойно, не шумит. Но если подойти к нему, то с радостью готов играть и ластиться, — сообщила Полина Шахманова. — Сбор средств не требуется, срочно ищем кураторов и передержку.

Уважаемые читатели! Если вы желаете взять щенка на передержку, свяжитесь с редакцией по телефону 8-923-145-11-03. Мы передадим ваши контакты Полине.

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