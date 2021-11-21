Последние новости Новосибирска на 21 ноября 2021 года: появилось лекарство от ковида, а вице-мэр выложила эпатажное видео

Вице-мэр Новосибирска выложила видео, снявшись в купальнике на снегу. Фото: www.instagram.com/p/CWfkgGfFvhg/

Мы собрали последние новости Новосибирска на 21 ноября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.

БЛАГОДАРЯ НОВОСИБИРСКОМУ УЧЕНОМУ СОЗДАНО ЛЕКАРСТВО ОТ КОВИДА

В России появилось первое лекарство от коронавируса. Не путать с вакциной: она позволяла предотвращать болезнь, либо уменьшать ее тяжесть. А лекарство дает возможность лечить больного пациента, тогда как раньше врачи могли бороться не с самим вирусом, а лишь его осложнениями.

- Ключевой человек в разработке - Александр Таранин, заведующий лабораторией иммуногенетики Института молекулярной клеточной биологии Сибирского отделения РАН, - так оценил вклад сибиряка московский ученый Дмитрий Купраш.

РОСПОТРЕБНАДЗОР РАСКРЫЛ СТАТИСТИКУ О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ

В новосибирском управлении ведомства дали комментарий о том, как часто в больницы попадают люди, получившие вакцину.

- Удельный вес заболевших привитых составляет 0,66% (6684 человек). Показатель заболеваемости привитых лиц составляет 6,6 на 1000 привитых, что в 4,2 раза ниже уровня заболеваемости среди населения, - сообщили КП-Новосибирск в областном Роспотребнадзоре.

Кроме этого Роспотребнадзор рассказал о судьбе первой пациентки, у которой диагностировали ковид в Новосибирске.

ВИЦЕ-МЭР НОВОСИБИРСКА ВЫЛОЖИЛА ФОТО В КУПАЛЬНИКЕ

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова выложила на личной странице Instagram видео, обреченное на популярность. В ролике, который длится чуть больше десяти секунд, виден ровный снег, на котором лежит сама Анна Васильевна.

Она одета в купальник. Полежав несколько секунд на снегу, вице-мэр начинает обтираться им.

ПРЕСТУПНИКИ ВЫСЛЕДИЛИ КИТАЙСКУЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬНИЦУ, ЧТОБЫ ОГРАБИТЬ НА 2,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Новосибирская полиция расследует дело об ограблении гражданки Китая.

- Потерпевшая подъехала к автозаправке. Это оказалось для преступника подходящим моментом. Он был одет полностью во все черное. Маска была тоже черная. Он схватил дамскую сумочку и уехал. Очень быстро, - сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

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