«К ее машине прицепили маячок, за ней следили»: в Новосибирске у бизнес-леди из Китая вырвали сумочку с миллионами

Грабители следили за своей жертвой. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

«Дерзкое ограбление» - обычно это звучит глупым репортерским штампом. Но в данном случае - именно так. Действительно дерзкое. Преступники тщательно подготовились и ограбили жертву в людном месте посреди рабочего дня. Сумма такая, что сравнима с ценой скромной однокомнатной квартиры в Новосибирске.

Подробностей пока немного: правоохранители окружили историю плотной завесой под названием «тайна следствия». Но кое-что нам удалось выяснить.

- Потерпевшая подъехала к автозаправке. Это оказалось для преступника подходящим моментом. Он был одет полностью во все черное. Маска была тоже черная. Он схватил дамскую сумочку и уехал. Очень быстро, - сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. - Потерпевшая - гражданка Китая.

Жертва преступления - предпринимательница. До недавнего времени она руководила китайским кафе в Новосибирске. Во время пандемии это кафе на улице Фрунзе прекратило работать в своей классической форме. Тем не менее 48-летняя женщина продолжала заниматься бизнесом. По меньшей мере на периферии города у нее есть точка, где блюда китайской кухни продаются навынос.

Женщина ехала как раз оттуда. 2,5 миллиона наличности - это явно не дневная выручка. Вероятно, такая сумма в сумочке предпринимательницы была исключительной редкостью. Это наводит на мысль о том, что грабитель знал о потенциальной добыче. И если так, то, вероятно, действовал по наводке.

Ограбление пусть не века, но уж точно года произошло 16 ноября. В два часа дня гражданка Китая на Porsche Cayenne подъехала к автозаправке рядом с пересечением улицы Фрунзе и Ипподромской магистрали. В этот момент грабитель и атаковал.

В деталях информация источников КП-Новосибирск незначительно расходится. По данным одного из них, преступник выхватил сумку, которая находилась в салоне машины. По сведениям другого, китаянка пыталась удержать сумочку и после непродолжительной схватки у нее даже остались синяки.

Впрочем, истиной может быть и то и другое одновременно. Возможно, преступник схватил сумочку, когда женщина была еще в салоне, и та попыталась сохранить собственность.

Не теряя ни секунды, преступник заскочил в иномарку и умчался. В автомобиле его, предположительно, ждал сообщник.

Правоохранителям, казалось бы, повезло: номер Toyota Ipsum, на которой скрылся грабитель, известен.

- Однако засветился, похоже, фальшивый номерной знак. Если так, то это тоже говорит о тщательной подготовке преступников. А за выбранной жертвой они следили: к ее машине прицепили маячок, - добавил наш источник.

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