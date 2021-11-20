Первое российское лекарство от коронавируса спасет антиваксеров

Благодаря лекарству у врачей будет шанс спасти больше тяжелых пациентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дмитрий Купраш, научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ), сделал сенсационное заявление: в России создано первое лекарство от коронавируса.

- Справедливости ради надо сказать, что этот препарат - разработка не только нашего института. Ключевой человек в разработке - Александр Таранин, заведующий лабораторией иммуногенетики Института молекулярной клеточной биологии Сибирского отделения РАН. Молекулярная часть делалась в его лаборатории. Тестовая система для определения наилучших (наиболее подходящих. - Ред.) антител - это работа Александра Иванова из нашего института. А третий ключевой человек - это медик Владимир Баклаушев из Федерального научно-клинического центра ФМБА, - подчеркнул ученый.

Александр Таранин, заведующий лабораторией иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН. Фото: Архив СО РАН.

В Новосибирске проводить исследования Александру Таранину помогал еще один ученый - Александр Шестопалов, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ). Именно в его лаборатории и проверялись антитела, которые стали основой разработки. Мы попросили вирусолога рассказать, что представляет собой чудо-лекарство.

«ПРИНЦИП ТОТ ЖЕ, ЧТО ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЭНЦЕФАЛИТА»

- Лекарство - это пока еще громко сказано: сначала нужно получить все необходимые разрешения в Минздраве. Но эта разработка точно поможет в лечении коронавируса. В основе лежит давно известный принцип - такой же, как, например, в лекарстве от энцефалита: используются моноклональные антитела, - рассказал КП-Новосибирск Александр Шестопалов. - Как это действует? Изначально происходит забор клеток у человека, который перенес определенную болезнь и у которого уже выработались антитела. Собственно, они-то и атакуют вирус. Но для того чтобы вылечить множество больных, нужно много антител, так что следующая задача - изучить антитела, которые выработались у выздоровевшего пациента, и потом их воссоздать, размножить. Раньше воссозданные антитела были синтетическими, то есть получали их с помощью определенных реакций. А здесь антитела биотехнологические: есть определенная клетка, которая создает эти антитела. Их воздействие на организм мы и изучали.

- Как действует препарат?

- Полученные антитела отлично справляются со своей задачей: как только они попадают в организм, связывают вирус, не дают ему распространяться. И человек постепенно выздоравливает, - объяснил КП-Новосибирск Александр Шестопалов.

ПОДОЙДЕТ АЛЛЕРГИКАМ И АНТИПРИВИВОЧНИКАМ

- Кому подойдет лекарство?

- Прежде всего тем, кто по каким-либо причинам не был вакцинирован и у кого в организме в принципе нет антител, которые были бы способны противостоять вирусу. Для них это может быть настоящим спасением. Как и для тех, кто переносит коронавирус в тяжелой форме.

- А побочки от антител есть? К примеру, та же аллергия?

- Это лекарство низкоаллергенно, то есть подойдет и для аллергиков, заболевших коронавирусом: никаких серьезных побочных реакций на него не выявлено.

- Ваш прогноз: когда эта разработка появится в продаже?

- Сложно сказать. Обычно проходит 2 - 3 года до того момента, как препарат получает все разрешения и его начинают широко применять. Хотя, учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией, возможно, пройдет куда меньше времени, как это произошло с вакцинами от коронавируса.

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