«Болеют чаще и тяжелее»: в минздраве рассказали, как коронавирус переносят дети

Врачи рассказали, как в третью волну ковида болеют дети. Фото: минздрав НСО

В детской больнице № 3 Новосибирска, где лечат детей с коронавирусом рассказали, как инфекцию переносят малыши. Медики предупреждают, что теперь, в третью волну инфекции, не стоит недооценивать болезнь. Если раньше дети переносили ковид легко, то сейчас ситуация изменилась. Теперь дети стали болеть тяжелее и чаще. Сейчас в госпитале из 19 новорожденных, 6 заражены ковидом. Об этом сообщает министерство здравоохранения Новосибирской области.

— Они поступают к нам нескончаемым потоком. Как правило, малыши маленькие пациенты поступают к нам в состоянии средней тяжести, — рассказала главный врач больницы Татьяна Комиссарова.

По словам медика, среди симптомов у детей встречается интоксикация, лихорадка, кашель, насморк, различные поражения бронхолегочной системы, рвота, боли в животе, диарея. Порой могут быть и изменения со стороны слизистой и кожи. В стационаре есть дети с тяжелыми пневмониями.

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