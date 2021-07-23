«Нам нужна детская вакцина»: новосибирский вирусолог рассказал о новой опасности мутирующего коронавируса

В России идут испытания вакцины на детях, но самых маленьких вряд ли начнут прививать в ближайшее время. Фото: Иван МАКЕЕВ

Согласно отчету властей Новосибирская область сохраняет высокий темп вакцинации. Тем временем врачи бьют тревогу: новый штамм, который окрестили индийским, все сильнее поражает детей. За рубежом спешат перед учебным годом вакцинировать школьников с 12 лет, а в России уже идет испытание вакцины на детях. Стоит ли готовиться к новой волне коронавируса с 1 сентября — в интервью с вирусологом Александром Чепурновым.

— Из-за мутаций коронавирус стал более заразным. Его вариант, который все называют индийским штаммом, стал лучше вскрывать защиту человека. Ему легче найти нужные рецепторы, зацепиться за них и проникнуть в клетку. Почему раньше дети болели не так сильно? У них этих рецепторов было мало. И болезнь сильно не проявлялась. Теперь же появился этот штамм, который начинает цепляться за ранее не болевших людей. В том числе и за детей. И дети начали массово болеть. Это самое неприятное в новом варианте коронавируса. К тому же, когда он попадает внутрь организма, он заражает больше клеток.

Врачи уже подсчитали, что если раньше болезнь развивалась за 6 — 8 дней, то сейчас — за 4 — 5 дней. По-видимому, это серьезное обстоятельство и привело к третьей волне коронавируса летом в Новосибирске, когда ее никто не ждал. И каждый штамм коронавируса развивается в этом направлении, вирус мутирует и пытается все быстрее проникнуть в организм. Поэтому появилась необходимость в детской вакцине.

За рубежом уже прививают подростков. Например, в Израиле родителей обязали вакцинировать всех подростков от 12 лет и старше. Государство поставило срок — месяц. Я не знаю, что они используют для детей, но в Израиле для взрослых есть две вакцины — Pfizer и Modern. Нам тоже нужна детская вакцина. Но мы должны думать не только о вакцинации, но и о противовирусных препаратах.

— Но пока таких нет?

— Есть разработки. Уже два месяца руководство Федерального медико-биологического агентства России рассказывает о технологии малоинтерферирующих РНК. В рамках этой технологии разработан препарат, но насколько он эффективен — нам еще предстоит понять. Другие исследователи стали писать о противовирусном эффекте водных вытяжек одного из видов полыни. У других видов растений мы тоже видели много эффектов. Это то, чем сейчас стоит заниматься, — искать прямые противовирусные эффекты у растений и выделять компонент.

— В минздраве Новосибирской области говорят о высоких темпах вакцинации. Согласно прогнозам к концу октября могут быть привиты 1,3 миллиона человек — половина жителей региона. Это нас спасет?

— Вы говорите о темпах вакцинации, а я не могу найти вакцину. Я пришел вакцинироваться, а мне говорят: «Спутника Лайт» нет. «Спутник Лайт» действует почти так же, как «Cпутник V». Но у него есть другое положительное свойство: переболевшим достаточно одного компонента, а не двух. Поэтому нам очень важно иметь достаточное количество «Спутника Лайт» для ревакцинации переболевших (сам Чепурнов переболел ковидом дважды. — Ред.).

Вакцины «КовиВак» в Новосибирске тоже нет, хотя очень многие хотят привиться именно ей. Она считается более безвредной, хотя и менее эффективной. Я вижу, что при обычной вакцинации «КовиВак» уровень антител более низкий. Но если ее использовать для вакцинации уже переболевших — виден хороший подъем антител. И поскольку «КовиВак» вызывает меньше реакции организма, он подходит для пожилых, диабетиков, аллергиков.

Можем ли мы достигнуть вакцинации 50% населения к октябрю? Я пока не могу понять. Для того чтобы быстро и эффективно проводить вакцинацию, нужно, во-первых, развернуть большое количество мобильных пунктов в палатках, а во-вторых, нужна сама вакцина, причем в разных вариантах. Кому-то подойдет одно, кому-то — другое.

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