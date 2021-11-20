Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-11°
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество20 ноября 2021 4:28

Роспотребнадзор ответил, сколько вакцинированных новосибирцев заболели ковидом

Роспотребнадзор: меньше 1% вакцинированных новосибирцев заболели коронавирусом
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Вадим АЛЕКСЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Роспотребнадзор рассказал, сколько людей привито среди тех, кто заболел коронавирусом.

Роспотребнадзор рассказал, сколько людей привито среди тех, кто заболел коронавирусом.

Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, прививку от ковида поставили более миллиона жителей региона. Что составляет 48,1 % от взрослых лиц, - сообщили в ведомстве. Впрочем, данная цифра показывает и тех, кто поставил лишь первый компонент. А полный прививочный курс, по информации Роспотребнадзора, прошло 713787 человек, то есть 32,8 %.

Кроме этого служба в интервью КП-Новосибирск раскрыла данные о заболеваемости среди тех, кто обладает прививкой.

- Удельный вес заболевших привитых составляет 0,66% (6684 человек). Показатель заболеваемости привитых лиц составляет 6,6 на 1000 привитых, что в 4,2 раза ниже уровня заболеваемости среди населения, - сообщили КП-Новосибирск в областном Роспотребнадзоре.

Также ведомство сообщает, что смертельных исходов среди привитых жителей в Новосибирской области не зарегистрировано.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.