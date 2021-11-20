Роспотребнадзор ответил, сколько вакцинированных новосибирцев заболели ковидом

Роспотребнадзор рассказал, сколько людей привито среди тех, кто заболел коронавирусом. Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, прививку от ковида поставили более миллиона жителей региона. Что составляет 48,1 % от взрослых лиц, - сообщили в ведомстве. Впрочем, данная цифра показывает и тех, кто поставил лишь первый компонент. А полный прививочный курс, по информации Роспотребнадзора, прошло 713787 человек, то есть 32,8 %.

Кроме этого служба в интервью КП-Новосибирск раскрыла данные о заболеваемости среди тех, кто обладает прививкой.

- Удельный вес заболевших привитых составляет 0,66% (6684 человек). Показатель заболеваемости привитых лиц составляет 6,6 на 1000 привитых, что в 4,2 раза ниже уровня заболеваемости среди населения, - сообщили КП-Новосибирск в областном Роспотребнадзоре.

Также ведомство сообщает, что смертельных исходов среди привитых жителей в Новосибирской области не зарегистрировано.

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