Вице-мэр Новосибирска снялась в купальнике, лежа на снегу

Вице-мэр Новосибирска выложила видео, снявшись в купальнике на снегу. Фото: www.instagram.com/p/CWfkgGfFvhg/

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова выложила на личной странице Instagram видео, обреченное на популярность.

В ролике, который длится чуть больше десяти секунд, виден ровный снег, на котором лежит сама Анна Васильевна.

«Красотища!» - звучит голос то ли самой чиновницы, то ли человека за кадром. Далее героиня короткого видео начинает обтирать ноги снегом и запись останавливается.

«Это Сибирь! – 20» - такова подпись к видео. За два часа с момента появление ролика в сети, он набрал 1,8 тысяч просмотров и более двадцати одобрительных комментариев.

«Вирусы не пройдут, а вот видео завируситься может», - прогнозирует один из комментаторов.

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