Роспотребнадзор рассказал о нулевом новосибирском пациенте с коронавирусом

Роспотребнадзор рассказал о судьбе первого пациента с ковидом в Новосибирске.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области рассказали о судьбе первого пациента, выявленного в регионе с коронавирусом.
- Жительница Новосибирской области вернулась из Франции. Распространение данный случай среди контактных лиц не получил, - сообщил в интервью КП-Новосибирск представитель областного Роспотребнадзора.
В ведомстве также добавляют, что девушке в момент фиксации заболевания было 22 года.
Известно также, что пациентка вернулась из Парижа, прилетев в Новосибирск через московский аэропорт Шереметьево. Девушка обратила на себя внимание незначительным повышением температуры и першением в горле. В остальном болезнь протекала бессимптомно.
Учитывая, что туристка не заразила других жителей, вероятно, массовое распространение ковида произошло с приездом в регион другого человека.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер