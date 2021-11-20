Роспотребнадзор рассказал о нулевом новосибирском пациенте с коронавирусом

Роспотребнадзор рассказал о судьбе первого пациента с ковидом в Новосибирске. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области рассказали о судьбе первого пациента, выявленного в регионе с коронавирусом.

- Жительница Новосибирской области вернулась из Франции. Распространение данный случай среди контактных лиц не получил, - сообщил в интервью КП-Новосибирск представитель областного Роспотребнадзора.

В ведомстве также добавляют, что девушке в момент фиксации заболевания было 22 года.

Известно также, что пациентка вернулась из Парижа, прилетев в Новосибирск через московский аэропорт Шереметьево. Девушка обратила на себя внимание незначительным повышением температуры и першением в горле. В остальном болезнь протекала бессимптомно.

Учитывая, что туристка не заразила других жителей, вероятно, массовое распространение ковида произошло с приездом в регион другого человека.

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