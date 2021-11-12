Криминальные новости Новосибирска за неделю: блогера судят за изнасилование школьницы, мошенники торгуют липовыми ковид-сертификатами

Торговля липовыми справками и сертификатами сейчас в тренде у киберпреступников. Фото: соцсети / Алексей БУЛАТОВ.

Мы собрали криминальные новости Новосибирска за неделю: в нашей подборке вы узнаете обо всех громких преступлениях в регионе.

БЛОГЕРА СУДЯТ ЗА ИЗНАСИЛОВАНИЕ ПОДПИСЧИЦЫ-ШКОЛЬНИЦЫ

В Новосибирске 24-летнего блогера обвинили в изнасиловании девочки-подростка. Парень вину не признает: уверяет, что школьница, которой было на тот момент 13 лет, скрыла свой возраст, сказав, что ей 16.

ТОРГОВЛЯ КОВИДНЫМИ СПРАВКАМИ

Липовые медицинские справки о якобы сделанных прививках, отрицательные ПЦР-тесты и прочие «ковидные» документы стали товаром для мошенников. «Менеджеры» даже сами предлагают купить справку, написывая новосибирцам в соцсетях. Полиция и прокуратура ежедневно мониторят интернет и блокируют подобные сайты. Во время рейда узнаются интересные подробности: например, одна из мошеннических фирм зарегистрирована на Багамских островах.

ЭКС-ДИРЕКТОРА НОВОСИБИРСКОГО НИИТО ОТПРАВИЛИ В КОЛОНИЮ

Экс-директора новосибирского НИИТО Михаила Садового отправили в колонию на 4 года, а также оштрафовали на 620 тысяч рублей. Он признан виновным в хищении свыше 1,3 миллиарда рублей из бюджета при поставках медицинских товаров.

КОЛЛЕКТОРЫ УГРОЖАЛИ ИЗБИЕНИЕМ УЧИТЕЛЬНИЦЕ ИЗ-ЗА ДОЛГА

В Искитимском районе Новосибирской области коллекторы угрожали избить учительницу из-за долга в 22 тысячи рублей. В деле разбираются областная прокуратура и полиция.

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