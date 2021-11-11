Экс-директора новосибирского НИИТО Михаила Садового отправили в колонию на 4 года

Экс-директору НИИТО в Новосибирске Михаилу Садовому вынесли приговор. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Экс-директору НИИТО в Новосибирске Михаилу Садовому вынесли приговор. Об этом сообщили в областной прокуратуре в четверг, 11 ноября. Напомним, его обвиняли в хищении свыше 1,3 миллиарда рублей из бюджета при поставках медицинских товаров.

— Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и пунктов «а», «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере), — сообщили в ведомстве.

Поскольку подсудимый решил сотрудничать со следствием, его дело рассматривалось в особом порядке. Изначально прокуратура запросила для него 5 лет колонии, однако сегодня суд приговорил его к 4,2 годам колонии общего режима и штрафу в 620 тысяч рублей. А также запретил занимать ему руководящие должности на 2 года.

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