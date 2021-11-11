Новосибирцам в соцсетях предлагают купить поддельные сертификаты о вакцинации от ковида

Мошенники предлагают новосибирцам купить поддельные сертификаты о вакцинации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирский блогер Михаил Докукин получил Инстаграме предложение о покупке липового сертификата о вакцинации от коронавируса. Подобные рассылки в последнее время стали часто приходить новосибирцам.

— Сертификат без вакцинации, конфиденциально, сроки 1-21 день, выбор вакцины, — говорится в тексте сообщения.

Блогер сообщил о случившемся в полицию. Фото: Михаил Докукин

Далее так называемые «менеджеры» предлагают связаться с ними по телефону. Сибиряки же, в свою очередь, написали об этом заявления в полицию.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что на 24-летняя девушка второй раз попала под уголовное дело из-за изготовления поддельных справок о вакцинации от коронавируса. Сибирячку обвиняют по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Ей может грозить до двух лет лишения свободы.

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