В Новосибирске на девушку завели уголовное дело за продажу поддельных справок о вакцинации от ковида

Сибирячка изготовляла и продавала поддельные справки от коронавируса. Фото: соцсети
Жительница Новосибирска второй раз попала под уголовную статью из-за изготовления поддельных справок о вакцинации от коронавируса. 24-летняя девушка продавала фальшивые документы.
— Девушка сделала и продала две фальшивые справки о вакцинации от ковида супругам из Новосибирска. Так, согласно датам в поддельных документах у 46-летней женщины справка была действительна до июля следующего года, а у 46-летнего мужчины — до августа. Хотя по факту они себе прививки не ставили, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Против женщины было возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Ей может грозить до двух лет лишения свободы.
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