В Новосибирске блогера судят за изнасилование школьницы-подписчицы. Фото: социальные сети

В Новосибирске 24-летнему Даниле Г. вменяют статью за изнасилование девочки-подростка. Парень вину не признает: уверяет, что школьница, которой не было на тот момент и 14 лет, скрыла свой возраст, сказав, что ей 16 лет. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

ИЗ КОЛОНИИ — В TIK TOK

У Данилы Г. криминальное прошлое. Выходец из детдома не раз попадался на мелких кражах. За несколько лет их накопилось столько, что суд отправил парня на 5,5 года в колонию. Выйдя на свободу, воришка переквалифицировался в блогера. Решил снимать провокационные ролики: алкоголь, вечеринки, поцелуи с девчонками. Но блогерство быстро закончилось — на молодого человека написали заявление родители 13-летней подписчицы. Девочка сказала, что тиктокер ее изнасиловал.

— Данилу сразу увезли в СИЗО. Но я уверена: никакого изнасилования не было. Эта девочка просто его обманула, сказав, что ей 16. У них был секс, а потом она стала шантажировать этим. Больше в принципе сказать нечего, — рассказала КП-Новосибирск Полина, бывшая девушка блогера.

На новосибирца заявление в полицию написала мать школьницы. Парню вменяют сразу несколько статей: изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

ПИСЬМА ИЗ СИЗО

Блогер находится под арестом почти год. Из СИЗО он шлет своим подписчикам письма и заявляет, что невиновен.

— Дорогой привет всем моим приятелям, знакомым, подписчикам и бывшим девушкам! Хочу поблагодарить всех, кто меня не забыл. Со мной происходит полный беспредел! Меня уже больше года безосновательно держат в следственном изоляторе Новосибирска. Следственный комитет незаконно и необоснованно возбудил в отношении меня несколько уголовных дел за то, что я занимался сексом с 13-летней девушкой. При этом настоящий юридический возраст этой девушки я не знал, так как она меня обманула по поводу своего возраста и выглядит она старше. Если повезет, то в скором времени Октябрьский районный суд Новосибирска разберется в ситуации и меня освободят, а если нет, то судиться я буду еще несколько лет. Про меня в интернете ходят разные нехорошие слухи. Это все неправда, выдумка хейтеров. В действительности я нахожусь под стражей в статусе порядочного арестанта, — говорится в письме тиктокера.

Блогер находится под арестом почти год. Из СИЗО он шлет своим подписчикам письма и заявляет, что невиновен. Фото: социальные сети

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Корреспонденты КП-Новосибирск обратились к юристу и узнали, спасется ли блогер от наказания, если докажет, что не знал возраст школьницы.

— Если ему удастся доказать, что девушка соврала насчет возраста и сказала, что ей 16 лет, но при этом изнасилование было, то обвинение предъявят по части 1 статьи 131 «Изнасилование» и части 1 статьи 132 «Насильственные действия сексуального характера». И тогда обвиняемому будет грозить срок от 3 до 6 лет по каждой статье. Если же не сможет этого доказать, то ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы по каждой статье, — прокомментировала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

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