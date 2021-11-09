Под Новосибирском коллекторы угрожали избиением учительнице из-за долга в 22 тысячи рублей

В Искитимском районе Новосибирской области учительнице угрожали избиением коллекторы из-за долга в 22 тысячи рублей
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Искитимском районе Новосибирской области учительнице угрожали избиением коллекторы из-за долга в 22 тысячи рублей. Сейчас в произошедшем разбирается прокуратура.
— Женщина пожаловалась на незаконные действия коллекторского агентства в рабочем поселке Линево Искитимского района, которые угрожали ей избиением из-за невозврата долга (суммы ранее взятого кредита) в размере 22 тысяч рублей, — сообщает областная прокуратура.
Ведомство вместе с судебными приставами и полицией оценит выяснит, насколько законными были действия сотрудников микрофинансовой организации и коллекторов.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что коллекторы угрожали взорвать новосибирскую школу, где работала мама должницы.
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