Новосибирских антиваксеров обслуживала криминальная фирма с Багамских островов

Справки о якобы сделанных прививках разлетаются среди покупателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Борьба с криминалом все больше идет в интернете. И полиция, и прокуратура теперь стабильно ходят в виртуальные рейды, где особенно расплодились преступники. Жулье штампует простенькие сайты и предлагает криминальные услуги.

Дипломы всевозможных вузов, секс-услуги - такой товар во Всемирной паутине не редкость. Сайты с подобными предложениями силовики находят давно. А вот торговля ковидными справками - это криминальный тренд, который пришел в интернет совсем недавно. Преимущественно - минувшим летом.

Впрочем, нельзя сказать, что преступники открыли в своем циничном ремесле принципиально новую нишу. Такой товар, как поддельные медицинские справки, и раньше занимал место на виртуальных прилавках, но теперь это хит сезона. Отрицательные показатели ПЦР-тестирования, медицинские отводы и особенно справки о якобы сделанных прививках разлетаются среди покупателей так же стремительно, как вирусы - среди кашляющих антимасочников.

- Наши сотрудники еженедельно проводят мониторинг интернета. Каждый - по своему направлению. Недавно проверяли наличие сайтов, предлагающих купить справки, медотводы, прививочные сертификаты. По результатам готовим исковые заявления. По медицинским справкам отправляем их стабильно раз в месяц, - рассказал КП-Новосибирск прокурор Татарского района Олег Толстов.

Только в этом году одна районная прокуратура нашла и отправила в бан восемь сайтов, торгующих медицинскими справками. А если посчитать все районы? А если учесть и все регионы страны?

Криминальный сервис авторы разрабатывают с разной степенью усердия. Какие-то сайты сделаны, видимо, совсем на скорую руку и предлагают исключительно ковидные бумажки. А иной портал выглядит как настоящая витрина всевозможной медицинской липы. Там и больничные, и справки для водителей, и тот же коронавирусный товар.

Очередной пример приводит прокурор Здвинского района Павел Дмитроченков:

- Один из сайтов предлагал справки о прохождении теста на ковид по цене от 1300 до 3300 рублей. Когда мы обнаруживаем такой сайт, выясняем, не является ли он уже объектом судебного разбирательства в другом регионе. Затем готовим обращение в суд, и в течение месяца размещенную на сайте информацию суд признает запрещенной.

С одной стороны, такие виртуальные рейды помогают выкашивать из Сети криминальные объявления. С другой - процесс, увы, не слишком быстрый. За тот же месяц преступники могут выгодно торгануть справками.

Да и самих продавцов фальшивки сложно привлечь к ответу. Попробуй найди создателей сайта. На одном из них прокуратура разглядела такой экзотический адрес регистрации, как Багамские острова. Современные преступники - еще те любители работать по удаленке.

Правда, есть одна деталь, которая может стать вполне сучковатой палкой в колеса антиваксеров. Некоторые сайты обещают справку, но… не присылают ее. То есть у покупателей просто берут деньги и прекращают с ними общение. Фактически это не отменяет того, что авторы объявлений являются преступниками. Но и их клиенты автоматически наказаны: деньги потратили, а товар не получили. И поделом!

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