«Сертификат с печатями, доставка - курьером»: как устроен черный рынок QR-кодов в России

Товар на черном рынке – в ассортименте. Фото: ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Телефонные мошенники не ровен час подвинутся на криминальном пьедестале. Аферистов «мы-звоним-из-банка» норовят потеснить преступники нового образца – продавцы антиковидных справок. Товар на черном рынке – в ассортименте: медотводы, отрицательные ПЦР-тесты, и, конечно, справки о полученной вакцине. Естественно – фальшивые.

ОБОРОТНИ В ХАЛАТАХ

- Во втором полугодии текущего года возбуждено 503 уголовных дела, установлено 293 лица, причастных к противозаконным действиям данного вида, - назвала свежие цифры официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вот такой «урожай» - за четыре месяца. И это, заметьте, еще до ноябрьского локдауна, то есть в период не самого острого спроса. И давайте на чистоту: те триста дельцов, которых разоблачила полиция – это явно не все, кто подхватил конъюнктурный криминальный бизнес. И на каждого такого ковид-диллера приходится не одна липовая справка, а кипа. Давайте посмотрим примеры… В Брянске подделкой промышляли три медика, пока их не постигло «побочное явление» в виде оперативников МВД и ФСБ.

- Трое работников больницы за незаконное денежное вознаграждение вносили сведения в федеральный реестр лиц, прошедших вакцинацию, на основании которых гражданами были получены сертификаты о проведенной вакцинации без прохождения ими данной процедуры в медицинском учреждении. Так установлен факт незаконного получения таких сертификатов 12 работниками одного из региональных производственных предприятий, - рапортует брянская полиция.

У преступников, видать, отоварился целый кружок антиваксеров: вся дюжина – с одного предприятия. Перенесемся в Питер, там силовики тоже накрыли стайку оборотней в белых халатах.

Медик из Питера призналась, что порядка сорока пациентов получили справки без прививок. Фото: Главное управление МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

- В организации аферы подозревается 5 сотрудников медицинского учреждения, которые организовали незаконную схему по фиктивной вакцинации граждан за денежное вознаграждение. После исполнения фиктивной вакцинации, неиспользованный препарат уничтожался, после чего заполнялись все необходимые документы на пациентов. При этом сведения о вакцинации, как и положено, отражались в электронном сервисе «Госуслуги», - сообщает ленинградский главк МВД России.

Следствие в разгаре, и лже-пациентов еще предстоит подсчитать. Но одна из задержанных уже признала порядка сорока лжепрививок.

Медикам вменяют групповое получение взяток, а это - до 12 лет лишения свободы.

А Новосибирск… Полиция поймала на фальшивке пенсионерку. Умудренная годами, она не рискнула сама отдавать справку 24-летнему покупателю. Попросила бывшего соседа, сослалась, что у самой – самолет в Сочи. Получила 10 тысяч рублей и уголовную статью.

Попалась барышня всего на одной справке, а вот дома у нее нашли целый арсенал псевдомедика: 57 печатей поликлиник и 24 печати врачей!

Новосибирская пенсионерка четыре года промышляла поддельными справками, а попалась на сертификате о вакцине. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

- Работала бухгалтером, высшее экономическое образование. Года четыре назад (то есть еще до ковидной истории) стала подделывать справки. Пенсия – девять тысяч, денег не хватало, - плакалась на допросе 58-летняя уголовница.

Понятно, да? Экс-бухгалтер годами штамповала справки, вероятно, отправляя покупателей на больничный. А тут, на волне пандемии, диверсифицировала свое криминальное производство.

Кстати, цену пенсионерка заломила – не рыночную. Раза в два дороже, чем в среднем по стране.

80% ТЯЖЕЛО БОЛЬНЫХ - ПРЕСТУПНИКИ?

Черный рынок переполнен предложениями о липовых справках, и конкуренты даже демпингуют на нем. К Новому Году, не удивлюсь, запустят акции: купи справку жене и теще – получи себе бесплатно.

Обладатели этой липы – повсюду. Ездят в автобусах, работают на раздаче в столовых, нянчатся с детьми в садиках и принимают стариков в поликлиниках. Да, да, среди антиваксеров – полно врачей. И уж кому, кому, а им обзавестись поддельной справкой - что в пробирку плюнуть.

Реальная прививка не делает человека неуязвимым – это факт. Но ее отсутствие автоматически отправляет в группу риска. Так что обладатели фальшивых справок стабильно попадают в ковидные госпитали. И (этот момент тоже стоит учесть) формируют общественное мнение: «вот Иванов привился, а все равно в реанимацию слег». Иванов ведь даже на смертном одре не признается, что привился он только на бумаге, заплатив за справку.

О потоке таких пациентов в разговоре с ТАСС высказался директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

- Если вакцинированные якобы «Спутником V» тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них 80% те, которые купили, - сказал академик.

По его словам, фикцию выдают анализы - они не показывают маркеров вакцины. Но анализы - не явка с повинной. И доктор вряд ли устроит в реанимации допрос с пристрастием.

Собеседник «Комсомольской правды» в МВД, ведущий дознание по делам о поддельных сертификатах, говорит, что практики привлечения к ответственности по итогу разоблачения пациентов ковид-госпиталей еще нет.

Но, к слову, если и будет - привлечь можно будет больного (если откачают), а продавца бумажки попробуй еще найди.

«ПРОСТО СОДЕРЖИМОЕ АМПУЛЫ ВЫЛИЛИ»

Основной оборот антиваксерских справок - в интернете. За четыре месяца только МВД отправило в бан 2036 сайтов, торгующих подобными фальшивками. Иски против криминальных интернет-порталов подает и прокуратура. Но на блокировку может уйти и месяц, а состряпать новый сайт преступники могут за день.

Сервис - бесхитростный: вот прейскурант, вот образцы, вот - контакты для связи. Не сложнее, чем портал Госуслуг.

Не будем рассказывать, как попасть на страницы онлайн-магазинов фальшивых справок, но я нашел два таких в течение минуты. И, пожалуйста - можно выбирать товар. Проще - только суши со смартфона заказать.

Эти сайты нашла прокуратура и подала иск об их блокировке. Фото: предоставлено прокуратурой Татарского района Новосибирской области

Неизвестный собеседник предлагает мне заполнить форму с фамилией, именем, отчеством, датой, рождения и адресом. Туда же нужен номер СНИЛС и мое пожелание - в какой день я хотел был получить вымышленную прививку.

«Желаемая дата выдачи сертификата о вакцинации=дата второго укола, при однокомпонентном варианте дата выдачи=дата первого укола», - пишет мне продавец виртуального «Спутника V». - Оформление - от городской поликлиники вашего города».

Чтобы развеять сомнения - присылает образцы - с QR-кодами, как положено.

Оплату просит на карту - 4500 рублей. Если дорого - готов продать справку об отрицательном ПЦР-тесте. Товар менее ходовой, так что взять можно за 2000. Можно еще купить медотвод (справку о противопоказаниях к вакцине), но с этим товаром пока перебои.

Пишу в «конкурирующую фирму»:

«Добрый день! У вас можно купить документ о вакцинации?»

Ответ - через 13 минут:

«Сертификат вакцинации. Заносится во все базы включая Госуслуги (первая вакцина появится в течение 3-ех рабочих дней ). Оригинальный бумажный сертификат с печатями. Доставка курьером. Работаем по всей РФ, вакцинация будет государственного медучреждения вашего города. Первая прививка ставится в день оформления заказа и появится на госуслугах спустя трое суток. Следующая отметка будет как и положено, спустя 21 день с поставления первой. Если нужно срочно и сроки поджимают, можем сделать Спутник-лайт».

Потенциальному покупателю объясняют все детали сделки.

За липовую справку с меня просят 5000 рублей.

- А если заболею, и кто-нибудь решит проверить подлинность сертификата через поликлинику? - спрашиваю я.

- Так никаких вопросов и не возникнет. Документ у вас будет полностью официальный, просто содержимое ампулы не вкололи в вас, а вылили и утилизировали, - успокаивает «благодетель».

И ведь прав негодяй - не зададут вопросов. Ни работодатель, ни врач, если окажешься на искусственной вентиляции легких.

- Если человек попадает в больницу, дело врача - помощь оказывать. Мы - не следственные органы, а лечебные. Это как с водительскими правами - купить их - не проблема, и люди покупают. И погибают, - сравнивает Заслуженный врач России, депутат Госдумы Олег Иванинский.

Продавец справок убеждает, что не обманет. Но кто ж его знает...

Но, может, пора и менять правила. И возможно, тесты на подлинность прививки, о которых говорит академик Гинцбург, стоит рассматривать, как инструмент для раскрытия преступлений. Тот же водитель, устроивший ДТП, дует в трубочку, и это - норма. По аналогии врачи могут «освидетельствовать» ковидных пациентов. И после реанимации извольте пройти допрос. Скажете - утопия? Абсурд? Дичь? Но как иначе остановить оборот смертельно опасных подделок?

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