Последние новости Новосибирска на 11 ноября 2021 года: школьница забеременела от родственника, первоклассники обожгли глаза кварцевой лампой

Сообщаем главные новости на 11 ноября. Фото: соцсети.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 11 ноября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

ШКОЛЬНИЦА ЗАБЕРЕМЕНЕЛА ОТ ДАЛЬНЕГО РОДСТВЕННИКА

16-летняя девушка из села под Новосибирском забеременела, отец ребенка — 24-летний скотник, дальний родственник, которого девятиклассница называет мужем. Их роман одобрила только сестра парня и перевезла его вместе с девочкой-подростком в свое село.

ПЕРВОКЛАССНИКИ ОБОЖГЛИ ГЛАЗА КВАРЦЕВОЙ ЛАМПОЙ

В новосибирской школе №175 дети получили ожоги глаз и лица из-за кварцевого аппарата. По словам родителей детей, устройство включила уборщица прямо во время урока у первоклашек. Школу проверяют следователи.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИВИВКИ

В Новосибирской области расширили список профессий, представители которых должны обязательно вакцинироваться. В них вошли работники гостиниц и курьеры. Они должны полностью поставить второй компонент вакцины до 17 января.

НОВАЯ «КОВИДНАЯ» АЛЛЕРГИЯ

Список коронавирусных побочек пополниля еще одной - переболевшие ковидом жалуются на аллергию: у людей начинает чесаться все тело, появляется сыпь.

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