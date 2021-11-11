Последние новости Новосибирска на 11 ноября 2021 года: школьница забеременела от родственника, первоклассники обожгли глаза кварцевой лампой

Сообщаем главные новости на 11 ноября. Фото: соцсети.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 11 ноября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.
ШКОЛЬНИЦА ЗАБЕРЕМЕНЕЛА ОТ ДАЛЬНЕГО РОДСТВЕННИКА
16-летняя девушка из села под Новосибирском забеременела, отец ребенка — 24-летний скотник, дальний родственник, которого девятиклассница называет мужем. Их роман одобрила только сестра парня и перевезла его вместе с девочкой-подростком в свое село.
ПЕРВОКЛАССНИКИ ОБОЖГЛИ ГЛАЗА КВАРЦЕВОЙ ЛАМПОЙ
В новосибирской школе №175 дети получили ожоги глаз и лица из-за кварцевого аппарата. По словам родителей детей, устройство включила уборщица прямо во время урока у первоклашек. Школу проверяют следователи.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИВИВКИ
В Новосибирской области расширили список профессий, представители которых должны обязательно вакцинироваться. В них вошли работники гостиниц и курьеры. Они должны полностью поставить второй компонент вакцины до 17 января.
НОВАЯ «КОВИДНАЯ» АЛЛЕРГИЯ
Список коронавирусных побочек пополниля еще одной - переболевшие ковидом жалуются на аллергию: у людей начинает чесаться все тело, появляется сыпь.
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