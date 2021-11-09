«Мама требовала сделать аборт»: под Новосибирском школьница забеременела от дальнего родственника

Юля и Андрей - дальние родственники. Фото: соцсети.

16-летняя Юля* - девятиклассница из Коченевского района Новосибирской области. Пока ее одноклассники готовятся к предстоящим в конце учебного года экзаменам, у девочки-подростка совсем другие заботы: примерно через 3 месяца она станет мамой. Отец ребенка - местный 24-летний скотник, которого в соцсетях Юля называет мужем. Подробности этой истории выяснили корреспонденты КП-Новосибирск.

«САМА К НЕМУ ЛИПЛА»

- Юля и Андрей - дальние родственники, знают друг друга почти 4 года, - рассказала КП-Новосибирск Светлана, сестра парня. - Когда брат приехал работать в деревню, где живет ее семья, пришел к ним в гости. Они с Юлей стали общаться, переписываться.

То, что школьница влюбилась во взрослого парня, близкие заметили сразу.

- Юля сама к нему липла. Андрей работает скотником, она ему на работу еду приносила. А потом в SMS призналась, что хочет с ним встречаться, - уверяет Светлана.

А этим летом семья парня узнала, что Юля ждет ребенка.

- Мне позвонила еще одна наша родственница, сказала, что Андрей попросил купить тест на беременность для Юли. Оказалось, что у нее не было месячных несколько месяцев, хотя она чувствовала себя нормально и никакого живота видно не было. У меня такой тест дома был, я сказала, что приеду к ним утром и мы вместе с Юлей сделаем тест, - вспоминает Светлана.

Тот самый тест показал две полоски, и Юля пошла на осмотр к гинекологу. Врач сказал, что срок у нее уже почти 4 месяца.

«ПРИШЛОСЬ УЕХАТЬ ИЗ СЕЛА»

По деревне тут же поползли слухи о беременности Юли, в селе их роман обсуждали и осуждали все кому не лень. Единственной, кто их поддержал, была сестра Андрея.

- Я всем отвечаю, что не они первые, не они последние оказались в такой ситуации. И ничего страшного не случилось, - рассуждает Светлана.

А вот мама Юли была куда более категорична.

- Она потребовала, чтобы Юля сделала аборт, была категорически против их отношений с Андреем, - говорит Светлана. - Тогда им пришлось уехать из села. Я поселила их в своем доме.

Чуть позже Андрей и Юля сняли дом рядом со Светланой и сейчас готовятся к рождению ребенка.

- Юля не бросила учебу, она учится в школе дистанционно, - добавляет сестра Андрея. - А с ее мамой мы так и не общаемся…

В этой истории сейчас разбирается полиция: правоохранителям о беременности Юли сообщили врачи. Недавно Юля лежала в больнице - у нее была угроза выкидыша, тогда доктора и связались с правоохранителями.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

*Имена героев публикации изменены.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Вот как прокомментировала ситуацию адвокат Марианна Комаровская:

- Если у Юлии и Андрея половые отношения начались, когда девушке еще не исполнилось 16 лет, то ему грозит до 4 лет лишения свободы, даже если все происходило по обоюдному согласию. Если после 16 лет, то ему ничего не грозит.

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