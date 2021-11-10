Следователи проверят новосибирскую школу, где первоклашки получили ожог глаз из-за кварцевого аппарата

Следователи начали проверку после того, как в новосибирской школе первоклашки получили ожоги глаз из-за кварцевого аппарата.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Следователи начали проверку после того, как в новосибирской школе первоклашки получили ожоги глаз из-за кварцевого аппарата. Напомним, по словам родителей школьников, его прямо во время урока включила уборщица. Некоторым детям после случившегося пришлось вызывать скорую помощь и ехать в больницу.
— Следственным отделом по Ленинскому району проводится доследственная проверка по статье 238 УК РФ. Устанавливаются причины и условия инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в областном Следственном комитете.
В случившемся также разбирается Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.
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