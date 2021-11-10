В Новосибирске первоклашки получили ожоги глаз из-за кварцевого аппарата

В новосибирской школе №175 дети получили ожоги глаз и кожи лица из-за кварцевого аппарата. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новосибирской школе №175 дети получили ожоги глаз и кожи лица из-за кварцевого аппарата. По словам родителей детей, устройство включила уборщица прямо во время урока у первоклашек.

— У нескольких детей ожоги глаз были получены в тяжелой форме. Даже в областной больнице не смогли поставить диагноз. У моего ребенка воспаленные глаза, течет гной, сильные боли. Сказали, похоже на коньюктивит. Выписали капли, которые помогают минут на 30, потом опять боли и истерика, — пишут родители детей в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

Вот такую справку выдали одному из пострадавших детей. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Сейчас по данному факту проводит проверку уполномоченная по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко.

— К нам действительно поступило обращение от родителей учеников этой школы по поводу инцидента с кварцевым аппаратом. Мы сейчас выясняем все подробности случившегося и количество пострадавших детей. В рамках проверки я лично планирую посетить эту школу. Для нас сейчас главное — чтобы подобная ситуация не повторилась, — пояснила КП-Новосибирск Надежда Болтенко.

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