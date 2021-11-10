В Новосибирской области расширили список категорий работников для обязательной вакцинации

Сотрудники гостиниц и курьеры должны пройти первый этап вакцинации до 17 декабря. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новосибирской области расширили список профессий, представители которых должны обязательно вакцинироваться. Об этом сообщили в областном Роспотребнадзоре в среду, 10 ноября. К списку профессий для обязательной вакцинации добавили курьеров и сотрудников гостиниц.

— До 17 декабря сотрудники гостиниц и курьеры должны пройти первый этап вакцинации, а до 17 января — второй этап, — говориться в постановлении.

Тех, кто не пройдет вакцинацию, отстранят от работы или переведут на удаленку, если это позволяют возможности профессии.

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