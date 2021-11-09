«Кожа краснеет и покрывается волдырями»: переболевшие коронавирусом жалуются на «ковидную» аллергию

Высыпания могут быть реакцией на лекарства. Фото: Олег УКЛАДОВ

Группа «Последствия COVID-19 (запахи/вкусы)» стала жалобной книгой для переболевших коронавирусом. Там рассказывают про очередную побочку - ковидную аллергию.

- Никогда ни на что аллергии не было, а недели две назад начало чесаться тело.

- Я три недели три адски чесалась со ступней до головы, даже глаза чесались.

- И у меня вылезла жуткая аллергия. Чешется невыносимо всё тело. Кожа головы, спина, живот, руки. Кожа краснеет, высыпания какие-то вроде волдырей, ужас, - жалуются те, кому не повезло схватить такую «побочку».

Чтобы разобраться, почему так происходит, мы обратились к Александру Шестопалову, заведующему лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ).

- Коронавирус воздействует на весь организм, в том числе истончает стенки даже мельчайших сосудов. Поэтому при прикосновении к коже в месте, где таких сосудов много, и возникает такая реакция, - рассказал КП-Новосибирск Александр Шестопалов.

Доктор медицинских наук, профессор Наталья Ильина объясняет такую реакцию другими причинами:

- Это не аллергия в привычном понимании, когда происходит контакт с определенным аллергеном, а уртикарный дермографизм (форма крапивницы, которая проявляется появлением волдырей), - считает Наталья Ильина, первый вице-президент Ассоциация аллергологов, иммунологов (РААКИ),г лавный врач ФГБУ «Государственного научного центра «Институт иммунологии» ФМБА России». – Он может быть вызван реакцией организма на препараты, которые человек принимал при лечении коронавируса, – особенно, если он перенес ковид тяжело. А так же стрессом, который был у пациента во время болезни.

- И как человеку облегчить свое состояние?

- Принимать антигистаминные препараты: их можно самостоятельно приобрести в аптеке – визит к врачу тут не обязателен. В течение недели должны наступить явные улучшения. А вот если в течение двух недель и более при приеме препаратов улучшений нет, то тут пора обращаться к врачу, - предупреждает Наталья Ивановна.

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